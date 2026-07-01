Jesús Debobadilla Lloro, el practicante que cumplió 100 años en Corella

El pasado 9 de junio, Jesús Debobadilla Lloro, el practicante, cumplió 100 años de edad. Jesús, natural de Tierra Estella, llegó a Corella en 1958, para ejercer como practicante y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional al servicio de los vecinos y vecinas de la localidad.

Durante décadas desempeñó su labor como enfermero practicante, en numerosas ocasiones, también asumió funciones propias de la medicina cuando el médico no se encontraba disponible, convirtiéndose en una figura muy apreciada y cercana para varias generaciones de corellanos y corellanas.

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El ayuntamiento quiso trasladarle su felicitación y se sumó a familia y amigos tras esta efeméride.