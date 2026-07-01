La Jota Navarra se reivindica en Castejón con cerca de 60 participantes en el concurso

El Centro Cultural Sarasate de Castejón se vistió de gala el pasado sábado 30 de mayo para albergar la decimocuarta edición del prestigioso Concurso de Jotas Villa de Castejón. El certamen, consolidado como una de las citas imprescindibles de la zona para salvaguardar y poner en valor la interpretación de la Jota Navarra, cosechó un rotundo éxito tanto de público como de nivel artístico, registrando una participación real de 58 joteros y joteras procedentes de toda la geografía regional, sobre un total de 62 inscritos inicialmente.

La velada comenzó a las 18.00 horas. El respaldo musical corrió a cargo de la Rondalla de la Escuela de Jotas de Castejón, encargada de dar el soporte tonal exacto a cada participante, quienes interpretaron de forma obligatoria jotas, vestidos con la indumentaria jotera tradicional.

El gran nombre de la jornada fue el del jotero local Alejandro Espinosa Fiel. El castejonero se alzó con el primer puesto en la categoría reina de Solista Adulto Profesional interpretando de forma brillante la jota Desde que tú te marchaste. Espinosa repitió el peldaño más alto del podio en la modalidad de Dúo Adulto Profesional junto a su compañera Laia Esparza Sádaba, con el tema Carrico de cuatro ruedas.

Para culminar una jornada histórica, se hizo acreedor del Premio Especial al «Jotero Local más Bravo», bordando la emblemática jota forzosa «Son los tirantes del puente».

Por otra parte, un momento de profunda carga emotiva e identitaria fue la concesión del premio especial a la Composición de letra de jota alusiva al 100 aniversario de Castejón como municipio independiente. En este caso, el galardón recayó en la creadora Lucía Pereda Hernández, cuya pieza pasa a enriquecer de manera oficial el patrimonio cultural e histórico del municipio en su año centenario.

Las categorías de base demostraron que el relevo generacional de la jota está plenamente asegurado. En la categoría Solista Alevín, la jovencísima Martina Navales González se adjudicó el primer premio.

Por su parte, la pequeña Elsa Corpas Guillorme firmó una actuación memorable al lograr un doblete de oro: venció en Solista Infantil con Un día en la Tudelana y conquistó también el primer puesto en Dúo Infantil junto a Vega Corpas Guillorme defendiendo Pequeñica salí de mi casa .

En la categoría Juvenil, los máximos honores fueron para Xabi Fernández de Gaceo en modalidad solista y para la brillante pareja integrada por Olalla González Puyales y Elsa Ullate Moreno en dúos.

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La categoría de Adultos Amateur—dirigida de acuerdo a las bases a proteger a aquellos intérpretes que no ejercen la docencia jotera ni forman parte activa de grupos profesionales—arrojó una competencia formidable. Juan Antonio Arrondo Martínez se coronó vencedor absoluto en la modalidad individual cantando Por el puñal de una mora, mientras que el dúo compuesto por Ariadna Guerrero Baurre y Alex Del Moral Apellániz dominó con autoridad su respectiva modalidad tras sumar 105 puntos.