Luka Weigand representará a Cintruénigo en el Campeonato del Mundo de Hip Hop en Estados Unidos

Cintruénigo estará representado en el Campeonato del Mundo de Hip Hop, que se celebra a finales del próximo mes de julio en Estados Unidos. Hasta Phoenix, en el Estado de Arizona, se desplazará el cirbonero Luka Weigand Barroso.

El joven se clasificó para esta prueba tras participar en el campeonato de España, celebrado en Barcelona. Previamente, había participado en las mismas citas de Santander y Burgos, consiguiendo podios en ambas.

Antes de poner rumbo a la prueba en Estados Unidos, que tendrá lugar del 25 de julio al 1 de agosto, y todavía en la recta final de su preparación, el Ayuntamiento de Cintruénigo quiso hacerle entrega de una bandera de la localidad. En el acto estuvieron presentes el alcalde, Óscar Bea; el concejal de Cultura, Marcos Navascués, la de Deportes, Edurne Navascués; el entrenador de Wieigand, Javier Vidorreta, y otros familiares del joven bailarín.

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«Luka afronta ahora este gran reto internacional acompañado del apoyo y el orgullo de todo Cintruénigo. ¡Muchísima suerte, Luka! Estamos seguros de que llevarás el nombre de nuestra villa muy alto», expresaron desde el consistorio.