En marcha la temporada de baños en Tudela
Las piscinas municipales de Ribotas y Clara Campoamor permanecerán abiertas hasta el 6 de septiembre, con horario de baño ampliado hasta las 21:30 horas
La Crónica de la Ribera de Navarra
La temporada de verano en Tudela ya está en marcha con la apertura de las piscinas municipales que se extenderá hasta el 6 de septiembre. Tanto las piscinas de Ribotas como las del CDM Clara Campoamor (verano) permanecerán abiertas de lunes a domingo, en horario de 10.00 a 22.00 horas. El horario de baño finalizará a las 21.30 horas, momento en el que se procederá al cierre de los vasos.
Además, como en años anteriores, el CDM Ribotas abrirá todos sus espacios deportivos de 9.00 a 22.00 horas. Entre ellos se incluyen las pistas de tenis, la pista multiusos, las mesas de ping pong, la terraza solárium y la nueva zona verde situada entre la entrada y los vestuarios, con el objetivo de atender las necesidades de las personas usuarias.
Por su parte, en el CDM Clara Campoamor, el resto de instalaciones deportivas —como las pistas de pádel, el área fitness o las piscinas cubiertas— mantendrán su horario habitual de apertura.
Asimismo, continuará ampliándose el horario de los cuatro vestuarios de las piscinas cubiertas del CDM.Clara Campoamor durante los fines de semana. De este modo, los sábados y domingos permanecerán disponibles hasta las 22.00 horas, con el fin de facilitar su uso a las personas usuarias de las piscinas de verano, especialmente en momentos de alta afluencia, y mejorar así la calidad del servicio.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- Muere el presentador de Aragón TV Manuel Gómez Fernández a los 55 años
- Un ex del Real Zaragoza, despedido de su club tras el ascenso a Segunda: 'No me han dejado seguir disfrutando de lo que hemos conseguido
- Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
- Los posibles refuerzos en la delantera: De Miguel espera al Real Zaragoza y Álvaro García lo rechaza
- El Olympique de Lyon quiere quitarse de encima cuanto antes a Paul Akouokou tras su nefasto paso por el Real Zaragoza
- El esfuerzo para comprar un piso en Zaragoza ya está por encima de lo 'razonable': estos son los barrios más caros
- El próximo presidente del Real Zaragoza y la incomparecencia de Real Z LLC