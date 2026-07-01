En marcha la temporada de baños en Tudela

La temporada de verano en Tudela ya está en marcha con la apertura de las piscinas municipales que se extenderá hasta el 6 de septiembre. Tanto las piscinas de Ribotas como las del CDM Clara Campoamor (verano) permanecerán abiertas de lunes a domingo, en horario de 10.00 a 22.00 horas. El horario de baño finalizará a las 21.30 horas, momento en el que se procederá al cierre de los vasos.

Además, como en años anteriores, el CDM Ribotas abrirá todos sus espacios deportivos de 9.00 a 22.00 horas. Entre ellos se incluyen las pistas de tenis, la pista multiusos, las mesas de ping pong, la terraza solárium y la nueva zona verde situada entre la entrada y los vestuarios, con el objetivo de atender las necesidades de las personas usuarias.

Por su parte, en el CDM Clara Campoamor, el resto de instalaciones deportivas —como las pistas de pádel, el área fitness o las piscinas cubiertas— mantendrán su horario habitual de apertura.

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Asimismo, continuará ampliándose el horario de los cuatro vestuarios de las piscinas cubiertas del CDM.Clara Campoamor durante los fines de semana. De este modo, los sábados y domingos permanecerán disponibles hasta las 22.00 horas, con el fin de facilitar su uso a las personas usuarias de las piscinas de verano, especialmente en momentos de alta afluencia, y mejorar así la calidad del servicio.