El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; la concejala de Educación, Laura Casanova; y el director de la Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha, Diego Ramírez, presentaron los actos conmemorativos del 50.º aniversario del centro. La programación diseñada para esta conmemoración se desarrollará a lo largo de todo el curso 2026-2027 y pretende convertirse en una celebración abierta a toda la ciudad, combinando memoria, participación ciudadana, actividad artística y colaboración con otras instituciones educativas y culturales.

Medio siglo de mucho más que música para Tudela

Los actos estarán centrados en cuatro grandes bloques. El primero, los actos institucionales. El 17 de noviembre se entregarán los Premios Especiales del Conservatorio en el Teatro Gaztambide, coincidiendo con Santa Cecilia. El acto central del 50º aniversario tendrá lugar el 10 de enero de 2027, efeméride que conmemora la inauguración oficial de la escuela municipal de música.

Medio siglo de mucho más que música para Tudela

El segundo bloque consistirá en encuentros e intercambios con otros centros educativos y musicales de referencia, con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional y el intercambio de experiencias. A lo largo del curso, se desarrollarán actividades conjuntas con el Conservatorio North London (Reino Unido), el Conservatorio Superior de Música de Navarra, el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate de Pamplona, Musikene, la Escuela de Música Nou Barris de Barcelona, la Escuela Municipal de Música Diego Ortiz de Toledo y la Escuela de Música Joaquín Maya de Pamplona.

Medio siglo de mucho más que música para Tudela

El tercer bloque reunirá una serie de encuentros monográficos por disciplinas musicales que congregarán a estudiantes y docentes de toda Navarra. Entre ellos destacan el Encuentro de Orquestas de Cuerda de Navarra, el Encuentro de Oboes y Fagotes de Navarra, el Encuentro de Orquestas de Guitarra de Navarra, un encuentro organizado conjuntamente con la Federación de Bandas de Música de Navarra y el Encuentro de Violonchelos de Navarra.

Finalmente, el cuarto bloque estará protagonizado por el ciclo cultural El Hilo Invisible, concebido como eje permanente de la programación artística del aniversario en toda su duración. Con periodicidad semanal, todos los jueves a las 19.00 horas, el centro ofrecerá una programación abierta a toda la ciudadanía que incluirá conciertos de música clásica y jazz, propuestas interdisciplinares, conferencias, encuentros culturales, exposiciones y recitales poéticos.

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En datos Desde su creación, la Escuela-Conservatorio ha formado aproximadamente a 7.000 personas en educación musical y ha generado cerca de 25.000 matrículas. En la actualidad, cuenta con alrededor de 550 alumnos distribuidos en 17 especialidades instrumentales y vocales. A ello se suman iniciativas específicas como el Aula de Adultos, el Aula de Música Moderna y diversos talleres desarrollados en colaboración con la Apyma del centro, entre ellos el Taller Rítmico para niños y niñas a partir de 3 años o la Big Band de la Ribera Jazz Centre. Actualmente, la alumna más joven tiene 5 años y la de mayor edad 83 años, así como la continuidad de un proyecto educativo que cuenta con una plantilla de 36 docentes, de los cuales 12 fueron alumnos del propio centro. El actual director, Diego Ramírez, lleva vinculado de forma ininterrumpida a la institución desde 1981. En estos 50 años, el centro ha organizado alrededor de 3.000 audiciones, conciertos y actividades abiertas al público.

Con esta amplia programación, que llenará más de medio año de actividades de su inicio, la Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha celebrará medio siglo de historia, formación y compromiso con la cultura, reconociendo el legado de quienes han contribuido a construirla y proyectando con ilusión el futuro de una institución que forma parte esencial de la identidad cultural y educativa de Tudela. Durante la presentación también se dio a conocer la nueva identidad visual de la Escuela-Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha, creada con motivo de su 50º aniversario.