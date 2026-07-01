El polideportivo de Murchante acoge un torneo de fútbol sala mixto del 17 al 19 de julio

El fútbol sala será el protagonista en Murchante en julio. Los días 17, 18 y 19 tendrá lugar un gran torneo de fútbol sala mixto en el polideportivo con premios para los mejores equipos y jugadores.

El plazo de inscripción finalizará el día 14. El precio son 80 euros por equipo, que se deberán abonar al número de cuenta facilitado por la organización, así como detallar el listado de jugadores en el correo electrónico (elbarrilmurchante@gmail.com). El máximo de integrantes será de 15 y solo se permite que 2 no estén empadronados en Murchante.

Noticias relacionadas

Así, los tres primeros clasificados obtendrán un premio económico y un trofeo. También se reconocerá al mejor jugador, la mejor jugadora y al mejor portero.