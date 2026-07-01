RIBAFORADA
Ribaforada abre inscripciones para la comparsa de gigantes y cabezudos buscando nuevos integrantes
La Crónica de la Ribera de Navarra
Ribaforada abrió el pasado 30 de junio las inscripciones para formar parte de la comparsa de gigantes y cabezudos. Se trata de una de las tradiciones más queridas y características de la localidad.
Este año, el anuncio llega con el comienzo de los ensayos de cara a las próximas fiestas, con el objetivo de facilitar la entrada de nuevas personas con ganas de aprender, participar y mantener viva la tradición. No es necesaria la experiencia previa.
Según informó el ayuntamiento, pueden participar los mayores de 16 años. Los ensayos se desarrollan todos los miércoles a las 19.30 horas en la casa de la Cultura de Ribaforada. Después de los primeros, el 24 de julio y 1 de julio, quedan por delante los días 8, 15, 22 y 29 de julio. En agosto, están previstos el 5, 12 y 19.
«Es una oportunidad única para conocer gente, vivir las fiestas desde dentro y convierte en parte de la historia y la cultura de nuestro pueblo. Animate a dar el primer paso y únete a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Ribaforada. ¡Te esperamos!», señalan desde el consistorio.
Por otro lado, la cuenta atrás para las fiestas de agosto ha echado a andar con el concurso de carteles. El premio para el ganador en la categoría a partir de 15 años es de 300 euros y se reconocerá como el anunciador, además de 110 para el segundo.
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