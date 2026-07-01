La Ribera de Navarra se transforma en destino turístico accesible con una inversión de 200.000 euros

El Consorcio EDER ha puesto en marcha un original proyecto que busca mejorar la accesibilidad para los turistas en determinados puntos de la Ribera de Navarra. Una actuación única, innovadora e inclusiva que busca transformar a la Ribera de Navarra en un destino turístico sostenible, inteligente y accesible de referencia.

El proyecto ha supuesto una inversión global superior a los 200.000 euros, de los que 160.572,44 € pertenecen al plan de Ribera de Navarra, y 44.165 € al de Ribera Alta de Navarra (ambos financiados por el Fondo Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

De este modo, respondiendo a las necesidades detectadas y recogidas en un diagnóstico previo, alguno de los principales espacios turísticos de la comarca garantizan una visita accesible y enriquecedora para todos los públicos, sin barreras ni limitaciones, a través de planos hápticos con información en relieve y braille que facilitan la orientación de personas con discapacidad visual, señalización podotáctil que guía el recorrido con mayor autonomía y seguridad, estaciones táctiles con objetos antiguos reales y reproducciones para una experiencia sensorial completa, señalización y directorios con pictogramas, grandes caracteres y braille, información adaptada en Lengua de Signos Española (LSE), Lectura Fácil y PDF accesible para garantizar la comprensión de sus visitantes y lazos de inducción y kits para mejorar la escucha durante las visitas guiadas.

Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela, junto a un cartel explicativo (izquierda). / Servicio especial

En concreto, se han hecho más accesibles las rutas Hidalga y barroca y Parroquias y conventos (Corella), los jardines del Castillo de Cortes, el Monasterio de Santa María la Real de Fitero, el Castillo de Marcilla, la ruta barroca de Villafranca, el museo del ferrocarril de Castejón, el centro de recepción de visitantes y Castildetierra en las Bardenas Reales y la barca de Azagra. En Tudela, se ha actuado en la puerta del Juicio de la catedral, la Casa del Almirante, el Palacio del Marqués de Huarte, el Palacio del Marqués de San Adrián y el Centro de Interpretación de la Huerta.

Museo de Castejón, accesible con silla de ruedas. / Servicio especial

Recursos en los que se ha intervenido

Rutas ‘Hidalga y barroca’ y ‘Parroquias y conventos’ (Corella)

En estas rutas por el casco antiguo de Corella el visitante podrá conocer las 20 casas hidalgas más emblemáticas de la ciudad y 7 edificios religiosos. En cada una de las fachadas se encuentra un código QR en alto relieve y braille que enlaza con contenido digital inclusivo. Todo el itinerario está identificado en Google Maps y se ha dispuesto un mapa háptico y una estación táctil de la Casa de las Cadenas.

Jardines del Castillo (Cortes)

Los antiguos jardines del Castillo de Cortes pueden disfrutarse a lo largo de sus numerosos senderos con códigos QR en los planos hápticos que hay en las dos entradas al recinto, y delante de sus especies más representativas. El parque cuenta también con aseos accesibles correctamente señalizados.

Monasterio Santa María la Real (Fitero)

El refectorio, el claustro y la sala capitular son espacios libres de barreras arquitectónicas. A lo largo del recorrido se han dispuesto 6 códigos QR con contenidos inclusivos, una réplica de la columna de Carlos V; y una estación táctil que reproduce la fachada del cenobio para facilitar su interpretación.

Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela

Esta escultura representa la Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela, una de las portadas románicas más destacadas de Navarra. A través de esta reproducción es posible descubrir la riqueza escultórica y simbólica de sus relieves.

Casa del Almirante (Tudela)

Se han dispuesto 5 puntos de recorrido con códigos QR, señalizados en el suelo con pavimento podotáctil, que enlazan con información sobre la historia y curiosidades del edificio en versiones accesibles. El edificio dispone de aseo accesible.

Palacio del Marqués de Huarte (Tudela)

La mayor parte de la visita se realiza en la planta baja, donde se disponen varios puntos identificados con pavimento podotáctil para indicar la existencia de un código QR con información en formatos inclusivos. El edificio dispone de aseo accesible dotado de su correspondiente señalización y kit de llamada SOS.

Palacio del Marqués de San Adrián (Tudela)

En la entrada se dispone un plano háptico y a lo largo del recorrido 4 códigos QR con información en formatos inclusivos. El edificio dispone de ascensor y aseo accesible con kit de llamada SOS.

Centro de interpretación de la Huerta (Tudela)

En cada una de sus 4 plantas se han dispuesto códigos QR que enlazan con contenido inclusivo, 3 estaciones táctiles con herramientas antiguas, así como planos hápticos y señalización podotáctil. El edificio dispone de ascensor y aseo accesible con kit de llamada SOS.

Museo del Ferrocarril (Castejón)

A lo largo de las salas se encuentran planos hápticos y códigos QR con información en formato inclusivo, señalizados con pavimento podotáctil. Algunos de los elementos expuestos cuentan con reproducciones a modo de estaciones táctiles para su compresión. El edificio dispone, además, de ascensor y aseo accesible con señalización específica y kit de llamada de SOS.

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Centro de recepción de visitantes y Castildetierra (Bardenas Reales)

En el punto de inicio de visita de Bardenas Reales en Aguilares, es posible recibir información accesible para disfrutar de tu visita. Cuenta con aseo accesible y un espacio en el que se recrea el ecosistema de las Bardenas. Igualmente, Castildetierra, dispone de una estación táctil que reproduce el monumento natural más fotografiado de Bardenas Reales para su identificación táctil.