VIOLENCIA MACHISTA
Tudela actualiza su protocolo contra la violencia de género con el Gobierno de Navarra
La Crónica de la Ribera de Navarra
El Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra han firmado un nuevo protocolo local de coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres y niñas, que actualiza y amplía el primer acuerdo suscrito en este ámbito en 2020. El objetivo es asegurar una intervención rápida, coordinada, especializada, integral, de calidad y con enfoque de género interseccional, así como homogeneizar los estándares y circuitos de atención y adaptar la intervención a la realidad local de Tudela, evitando la revictimización de las víctimas y supervivientes, incluidas las hijas e hijos menores de edad.
El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, firmaron este protocolo.
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- Muere el presentador de Aragón TV Manuel Gómez Fernández a los 55 años
- Un ex del Real Zaragoza, despedido de su club tras el ascenso a Segunda: 'No me han dejado seguir disfrutando de lo que hemos conseguido
- Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
- Los posibles refuerzos en la delantera: De Miguel espera al Real Zaragoza y Álvaro García lo rechaza
- El Olympique de Lyon quiere quitarse de encima cuanto antes a Paul Akouokou tras su nefasto paso por el Real Zaragoza
- El esfuerzo para comprar un piso en Zaragoza ya está por encima de lo 'razonable': estos son los barrios más caros
- El próximo presidente del Real Zaragoza y la incomparecencia de Real Z LLC