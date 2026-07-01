Tudela actualiza su protocolo contra la violencia de género con el Gobierno de Navarra

El Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra han firmado un nuevo protocolo local de coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres y niñas, que actualiza y amplía el primer acuerdo suscrito en este ámbito en 2020. El objetivo es asegurar una intervención rápida, coordinada, especializada, integral, de calidad y con enfoque de género interseccional, así como homogeneizar los estándares y circuitos de atención y adaptar la intervención a la realidad local de Tudela, evitando la revictimización de las víctimas y supervivientes, incluidas las hijas e hijos menores de edad.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, firmaron este protocolo.