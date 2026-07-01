Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo IncendioSergio GilZaragoza CFFInfluencer solidarioBizi ZaragozaBlue Demons
instagramlinkedin

VIOLENCIA MACHISTA

Tudela actualiza su protocolo contra la violencia de género con el Gobierno de Navarra

La corporación municipal y los firmantes. | SERVICIO ESPECIAL

La corporación municipal y los firmantes. | SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Ribera de Navarra

Tudela

El Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra han firmado un nuevo protocolo local de coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres y niñas, que actualiza y amplía el primer acuerdo suscrito en este ámbito en 2020. El objetivo es asegurar una intervención rápida, coordinada, especializada, integral, de calidad y con enfoque de género interseccional, así como homogeneizar los estándares y circuitos de atención y adaptar la intervención a la realidad local de Tudela, evitando la revictimización de las víctimas y supervivientes, incluidas las hijas e hijos menores de edad.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, firmaron este protocolo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents