Tudela coloca la primera piedra de las nuevas piscinas municipales

Las nuevas piscinas municipales en la avenida Narangel están un paso más cerca de convertirse en realidad. El pasado 17 de junio, el ayuntamiento tudelano colocó la primera piedra de una infraestructura destinada a convertirse en uno de los principales equipamientos deportivos y de ocio de la ciudad en los próximos años. La cuenta atrás ya ha echado a andar.

El acto fue presidido por el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, junto al concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, y contó con la asistencia de miembros de la corporación municipal, técnicos municipales, responsables de la empresa adjudicataria, dirección facultativa de la obra y representantes vecinales.

Recuerdos de un día histórico La firma de un acta conmemorativa fue uno de los momentos más simbólicos de la jornada, por parte del alcalde, el concejal de Urbanismo, representantes de la empresa constructora, la dirección de obra y técnicos municipales. El documento fue introducido en una urna junto a elementos representativos como periódicos del día, planos del proyecto y un pañuelico de fiestas de la ciudad. Tras ello, las autoridades procedieron a la colocación de la primera piedra en el espacio habilitado, en un gesto que simboliza el inicio de las obras.

Durante su intervención, el concejal Zeus Pérez subrayó el carácter simbólico del acto y el valor estratégico del proyecto para la ciudad. «La colocación de una primera piedra tiene siempre un carácter simbólico… representa el inicio de una obra, pero también el comienzo de una ilusión colectiva», señaló, destacando que se trata de unas instalaciones «modernas, accesibles y preparadas para responder a las necesidades de los tudelanos de hoy y de las próximas generaciones».

Asimismo, Pérez afirmó que el futuro complejo será «un espacio lleno de vida, de actividad, de convivencia y de miles de momentos compartidos». En este sentido, puso en valor la capacidad de las ciudades para avanzar «cuando son capaces de mirar al futuro, planificar e invertir en proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas».

Financiación europea del proyecto El proyecto se enmarca en el Plan de Actuación Integrado de Tudela (Paitu) y podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa Operativo Plurirregional 2021-2027, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de la ciudad.

Un día importante

Posteriormente se proyecto una recreación audiovisual del proyecto, que permitió a los asistentes conocer el diseño y la transformación prevista del entorno. A continuación intervino el alcalde de Tudela, quien calificó la jornada como «un día importante para Tudela y el futuro de la ciudad».

Alejandro Toquero destacó que «damos un paso decisivo e ilusionante al celebrar la colocación de esta primera piedra simbólica», con la que se inicia oficialmente la construcción de unas piscinas «muy esperadas por todos los tudelanos». El alcalde subrayó que no se trata solo de una infraestructura deportiva, sino de «un espacio pensado para el ocio, el encuentro y la convivencia de los tudelanos».

Toquero añadió que el proyecto forma parte del proceso de transformación urbana de la ciudad y defendió que se trata de «una inversión de futuro que contribuirá a seguir construyendo la ciudad que todos queremos».

Los trabajos, ya en marcha desde el pasado 16 de marzo, han sido adjudicados a la empresa Erki Construcción Sostenible S.L. por un importe de 4.298.398,88 euros (IVA incluido), conforme al proyecto redactado por Peralta-Ayesa SLP. En la actualidad,se están ejecutando los movimientos de tierra.

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El plazo de ejecución es de 12 meses desde la firma del acta de replanteo, por lo que se estima que las nuevas instalaciones puedan entrar en funcionamiento en el verano de 2027.