Tudela garantiza la seguridad vial con la adjudicación de señalización vertical y pintura para su mantenimiento

El suministro de señalización vertical viaria y pintura al disolvente para señalización horizontal quedó adjudicado por la la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela, el pasado 22 de mayo por un periodo de tres años, con posibilidad de prórroga de un año adicional.

Concretamente, se ha adjudicado la contratación del suministro de señalización vertical viaria, lote 1, a la empresa Estampaciones Casado, S.L., por un importe de 45.941,02 euros, IVA incluido (15.313,67 euros anuales). Asimismo, se ha adjudicado la contratación del suministro de pintura al disolvente para señalización horizontal, lote 2, a la empresa Señalización Jica, S.A., por un importe de 47.474,95 euros, IVA incluido, (15.824,98 euros anuales).

Este contrato corresponde al suministro de materiales destinados a las labores de conservación urbana que lleva a cabo la brigada municipal del Ayuntamiento de Tudela. La necesidad de esta contratación se justifica por la importancia de mantener en correcto estado de conservación, limpieza y visibilidad la señalización viaria y de tráfico, tanto vertical como horizontal.

La señalización debe renovarse periódicamente debido al desgaste natural, roturas, accidentes o modificaciones viarias relacionadas con la circulación. Tanto la señalización horizontal como la vertical son fundamentales para garantizar la seguridad del tráfico y de los peatones, por lo que su adecuado mantenimiento constituye una prioridad.

El plazo de entrega del suministro será de treinta días desde la correspondiente orden de fabricación.

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«Este contrato permite garantizar el suministro de materiales necesarios para que la brigada municipal pueda seguir realizando las labores de mantenimiento y conservación de la señalización viaria en la ciudad. Mantener una señalización visible y en buen estado es fundamental para la seguridad vial y peatonal», señala el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez.