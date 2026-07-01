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Tudela mejora la accesibilidad para mayores con la aplicación móvil Al Día y su agenda de actividades

Opciones ofrecidas por la aplicación.

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La Crónica de la Ribera de Navarra

Tudela

El Ayuntamiento de Tudela mantiene su compromiso con las personas mayores, y ahora ese compromiso se materializa a través de la aplicación móvil Al Día, que cuenta con un apartado destinado a actividades para mayores.

Esta iniciativa surge a propuesta de las entidades y asociaciones que forman parte del Consejo Municipal de Personas Mayores, con el objetivo de facilitar el acceso a la información sobre las actividades, programas y propuestas que se organizan en la ciudad dirigidas específicamente a este colectivo.

Gracias a esta nueva funcionalidad, las personas mayores podrán localizar de forma más rápida y sencilla toda la oferta de actividades de su interés, favoreciendo así su participación en la vida social, cultural y comunitaria de Tudela.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de Tudela continúa avanzando en la mejora de la accesibilidad a la información y en la promoción de herramientas digitales que contribuyan al bienestar, la participación activa y la inclusión de las personas mayores en la vida de la ciudad.

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