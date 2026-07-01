Valtierra implementa tornos y códigos QR para el control de acceso a sus piscinas municipales

Las piscinas municipales de Valtierra cuentan con un nuevo control de accesos mediante torno y lector de códigos QR. Con la implantación de este sistema, todas las personas abonadas deberán disponer de un medio de acceso individual para poder entrar al recinto.

Por este motivo, los menores de 6 años que dispongan de abono de temporada, aunque tengan acceso gratuito a las piscinas, deberán contar también con una tarjeta de acceso.

Las tarjetas pueden solicitarse en las oficinas del Ayuntamiento, en horario de atención al público, de 10.00 a 13.30 horas. La tarjeta será necesaria para acceder a las instalaciones a través del nuevo sistema de control de accesos y permitirá la identificación individual de cada persona abonada.

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La expedición de estas tarjetas será gratuita durante la presente temporada. Asimismo, se recomienda a las familias que realicen este trámite con antelación para evitar esperas o incidencias en los primeros días de apertura de las piscinas.