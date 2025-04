Ilunion presenta 'Cambiando la forma de ver el valor', un libro editado por su décimo aniversario y presentado en la sede de CEOE

Ilunion celebra su décimo aniversario con la presentación del libro “Cambiando la forma de ver valor”. Este libro recoge los testimonios de más de 60 personas entre empleados, clientes, proveedores y accionistas, que han hecho del grupo empresarial un referente altamente competitivo, que demuestra que la rentabilidad económica es perfectamente compatible con la social, y que permite impulsar la transformación del mundo empresarial.

Ilunionlleva diez años viendo valor en personas menos valoradas por su discapacidad, género, edad, origen o circunstancias. Personas que tan solo necesitan el lugar adecuado, el respaldo y la confianza, para demostrar su valor.

Pero no quiere ser el único que sepa verlo. Por eso, Ilunion presentó hoy el libro “Cambiando la forma de ver valor”, en la sede de la CEOE, para mostrar al sector empresarial, con las declaraciones de más de 60 personas que han participado, que otra forma de hacer empresa es posible.

El libro se presentó en la sede de la CEOE en Madrid, en un acto en el que participaron, entre otros, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, y el consejero delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro. También asistieron el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán; la vicepresidenta segunda de la ONCE, Patricia Sanz; y la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez.

Sumar

Antonio Garamedi, que ha prologado el libro, señaló durante al inicio del acto que: "Hoy es un día muy especial, porque después de 10 años Ilunion ha convertido un proyecto que era solo una idea en algo que ya todas las empresas saben que es una necesidad, la de sumar la diversidad para hacer grandes a las organizaciones".

Para Alejandro Oñoro, el libro es un reconocimiento a las personas que, con esfuerzo y profesionalidad, han colaborado en la construcción de Ilunion. “Son nuestros equipos y nuestros accionistas, ONCE y Fundación ONCE, que nos dan continuamente su apoyo incondicional. Y también están representadas las empresas y organizaciones que han creído en nuestro proyecto”, añade.

En sus páginas recoge solo una muestra de las innumerables historias profesionales de personas que, a pesar de su discapacidad o de sus dificultades, han logrado alcanzar sus sueños y la plena inclusión en la sociedad a través del trabajo.

“Demuestran con su ejemplo que acertamos hace 10 años en ver valor donde otros no lo veían, personas que han encontrado en Ilunion un lugar preparado para desarrollar su profesión y construir un proyecto de vida”, subrayó Oñoro.

Accesible y diverso

Este proyecto se convierte, además, en un ejemplo de accesibilidad. La versión digital del libro es accesible y puede descargarse mediante un código QR. Por la misma vía puede accederse a las entrevistas grabadas durante más de 20 jornadas de trabajo y que se irán publicando a lo largo del año de celebración del décimo aniversario en el canal de Ilunion en YouTube, construir un mundo mejor con todos incluidos, Ilunion es un ejemplo de inclusión y diversidad en su plantilla, como muestra el libro. Con un 39% de personas con discapacidad, es paritaria entre hombres y mujeres, aunque el 60% de su comité de dirección está formado por mujeres y más del 50% por personas con discapacidad.

Con más de 42.000 trabajadores, Ilunion ofrece oportunidades laborales a personas de todas las edades, nacionalidades y circunstancias personales. Un 27% de sus empleados son mayores de 55 años, un 8,85% tiene otra nacionalidad distinta de la española y 37,35% personas de difícil inserción.

Y lo hace ofreciendo a sus clientes servicios profesionales en sectores empresariales como el turístico, retail, servicios, bienestar y mayores, consultoría y economía circular.