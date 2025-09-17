Savia, la plataforma de salud digital de Mapfre, presenta la radiografía sobre la salud mental en el entorno laboral español

Savia, la plataforma de salud digital para empresas de MAPFRE, ha presentado hoy en rueda de prensa la “Radiografía de la Salud Mental en el Entorno Laboral”. El informe, basado en un análisis de conversación digital, encuestas y entrevistas a profesionales de Recursos Humanos, dibuja un panorama nítido: la salud mental se ha consolidado como un eje central para trabajadores y compañías, con un impacto directo en la productividad y en la retención de talento de las organizaciones.

La salud mental, una conversación consolidada

El interés por la salud mental mantiene una tendencia al alza y se ha convertido en una temática estable en la conversación digital. En 2025, se han registrado más de un millón de menciones en redes sociales, generadas por más de 500.000 autores y con un alcance superior a 500 millones de cuentas.

Concretamente 200.000 menciones en redes consolidan la salud mental en el mundo laboral como un tema relevante en 2025 y de todas ellas el 59% hacen referencia al estrés como centro de la conversación.

Los temas más frecuentes asociados a esta conversación están relacionados con la conciliación, los despidos, las exigencias laborales, el estrés o la ansiedad. El 74% de las menciones procede de usuarios o personas influyentes, desde cantantes y otros personajes famosos, hasta profesionales sanitarios, que buscan sensibilizar sobre esta realidad, mientras que el 26% restante corresponde a medios y revistas online que difunden datos y noticias sobre la importancia de la salud mental en la actualidad.

Demanda intergeneracional

El estudio refleja que la preocupación por la salud mental es transversal a todas las generaciones. La distribución de menciones se reparte de forma bastante equilibrada entre la Generación Z (25%), la Generación X (28%), los Baby Boomers (24%) y los Millennials (23%).

Sin embargo, existen diferencias en conversación digital, debido a los distintos momentos vitales de cada empleado: la Generación Z busca un buen ambiente laboral y un entorno y condiciones acorde a sus expectativas; los Millennials demandan acompañamiento en los nuevos retos laborales a los que se están enfrentando; por su parte, la generación X muestra interés por opciones de conciliación y gestión del tiempo, mientras que los Baby Boomers buscan tranquilidad y estabilidad en su última etapa laboral.

El estrés como principal causa de malestar

El estrés aparece como la primera causa de malestar en el trabajo. La mitad de los empleados que han recurrido a un servicio de psicología lo ha hecho por este motivo. Al mismo tiempo, la demanda de prestaciones de salud mental se extiende de manera amplia: entre los empleados que consideran importante que su empresa ofrezca servicios de bienestar, un 56% muestra interés concreto en acceder a asistencia psicológica.

Entre quienes no disponen de estos beneficios, el 68% los percibe como servicio importante y el 48% como un incentivo a la hora de plantearse un cambio de empleo. Quienes sí cuentan con estas prestaciones valoran especialmente su impacto: el 67% de los beneficiarios de servicios de salud mental los considera relevantes a la hora de analizar una oferta laboral y esta cifra asciende al 90% entre los empleados que ha recurrido a estos servicios.

Pedro Diaz Yuste, CEO de Savia, afirmó que “los resultados de este estudio demuestran con claridad que la salud mental es un elemento esencial para el bienestar de los trabajadores y el desarrollo de las empresas. En Savia consideramos que ofrecer servicios accesibles y adaptados a las necesidades de cada persona no solo mejora la calidad de vida de los empleados, sino que también fortalece la productividad y la retención del talento. Nuestro objetivo es acompañar a las organizaciones en la construcción de entornos laborales saludables y eficaces”

Privacidad, accesibilidad y nuevas preferencias

El informe también señala las barreras y preferencias que deben tener en cuenta las compañías para avanzar en este terreno. La privacidad y la confidencialidad aparecen como factores críticos, ya que el 59% de los empleados las señala como determinantes y un 67% las identifica incluso como un obstáculo para recurrir a estos servicios.

Además, se observa una clara preferencia por modalidades digitales o mixtas, con un 37% de trabajadores que optan por sesiones online o combinables, lo que evidencia la necesidad de soluciones accesibles, flexibles y que preserven la confidencialidad.

Impacto en la productividad y la retención de talento

El impacto organizativo es igualmente evidente. Casi la mitad de los usuarios de servicios psicológicos, un 46%, asegura que esta atención resulta imprescindible para poder desempeñar correctamente su labor. Más del 75% de la muestra opina que ofrecer estos servicios de bienestar reduciría las bajas laborales. Incluso un 62% de los empleados que se muestran indiferentes a la recepción de estos servicios, reconoce que estas prestaciones son una inversión a largo plazo que contribuye a reducir incidencias como lesiones o ausencias prolongadas.

Además, los profesionales de recursos humanos afirman que cuidar del bienestar de los trabajadores revierte positivamente en las empresas, atrayendo talento, mejorando el clima laboral, generado relaciones laborales duraderas e incrementando el rendimiento y la productividad de los empleados.