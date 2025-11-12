Barkibu alerta en Navidad contra los regalos impulsivos de mascotas

Con la llegada de la Navidad, muchas familias se plantean regalar una mascota a sus seres queridos, especialmente a los más pequeños. Sin embargo, desde Barkibu, el seguro veterinario digital líder en España, recuerdan que los animales no son objetos ni regalos de temporada, sino seres vivos que requieren cuidados, tiempo y compromiso durante toda su vida.

Más de 280.000 perros y gatos son abandonados cada año en España, muchos tras las fiestas navideñas. Barkibu recuerda que tener una mascota es una responsabilidad de por vida. Según los últimos informes de abandono animal en España, más de 280.000 perros y gatos son abandonados cada año, y un porcentaje significativo llega a los refugios tras el periodo navideño.

Detrás de estas cifras hay historias de familias que no pudieron asumir el tiempo, los costes o la responsabilidad que implica cuidar de un animal.

Adoptar con conciencia, cuidar con compromiso

Desde Barkibu hacen un llamamiento a todas las personas que estén valorando tener una mascota:

Piensa a largo plazo : un perro o gato puede acompañarte más de 10 años.

: un perro o gato puede acompañarte más de 10 años. Infórmate bien antes de adoptar : cada especie y raza tiene necesidades específicas.

: cada especie y raza tiene necesidades específicas. Calcula los costes de su cuidado : alimentación, salud veterinaria, educación, etc.

: alimentación, salud veterinaria, educación, etc. Apuesta por la adopción responsable: en refugios y protectoras hay miles de animales esperando un hogar.

Además, Barkibu recuerda la importancia de la salud preventiva y de la atención veterinaria regular, claves para garantizar el bienestar animal y una convivencia sana y feliz.

Tu mascota asegurada desde 22 € al mes

Barkibu permite a los tutores de mascotas proteger la salud de sus perros y gatos de manera rápida, sencilla y totalmente online ofreciendo planes adaptados según su edad, tamaño y necesidades médicas. Los usuarios pueden gestionar todos los gastos veterinarios desde la app, subir facturas y recibir el reembolso de forma inmediata sin papeleo ni desplazamientos, ayudando a garantizar el bienestar de las mascotas con planes que comienzan desde 22 € al mes.

Bienestar animal, sostenibilidad e impacto social: Barkibu certificada como Empresa B Corp

Barkibu ha sido certificada como Empresa B Corp, un reconocimiento internacional que avala su compromiso con la sostenibilidad, el impacto social positivo y la transparencia.

Este sello reafirma la misión de la compañía: mejorar la vida de las mascotas y de las personas que las cuidan, promoviendo una relación responsable, empática y duradera. “Cuidar de un animal es una forma de cuidar del mundo que compartimos. En Barkibu creemos que el bienestar empieza con la responsabilidad, y la Navidad es un buen momento para recordarlo”, añade María González, CMO y cofundadora de Barkibu.