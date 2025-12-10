La eco-gentrificación, el turismo regenerativo o el uso consciente de la IA marcarán la agenda de las ciudades en 2026

Anteverti, consultora especializada en innovación urbana, sostenibilidad y desarrollo de smart cities, lanza su informe anual sobre las perspectivas urbanas que marcarán la agenda de las ciudades en 2026. En él, identifica cinco tensiones emergentes y propone acciones para que las ciudades puedan resolverlas creando eficiencia, resiliencia y equidad, inspirándose en ejemplos pioneros en el mundo.

En un mundo marcado por la incertidumbre y la polarización, las ciudades emergen como el espacio de debate sobre cómo queremos vivir y donde la demanda de respuestas es mayor que nunca. El informe es una invitación a leer señales ya visibles y a reconocer dónde se están probando nuevas maneras de pensar y hacer ciudad.

El informe completo –‘Cities in 2026: Five urban tensions that will make headlines—and five ways to move forward’– se puede descargar en el apartado de conocimiento en la web de Anteverti. Ha sido comisariado por el equipo de expertos multidisciplinar de Anteverti — empresa comisaria del mayor congreso sobre ciudades e innovación, el Smart City Expo World Congress— y enriquecido con la contribución de especialistas internacionales.

#1 | De la eco-gentrificación a la democratización de los beneficios de los proyectos verdes

Ante la proliferación de intervenciones urbanas concebidas para contribuir a la lucha contra el cambio climático —como la creación de parques y espacios verdes, las peatonalizaciones o la infraestructura para la movilidad limpia—, incluso las mejor intencionadas pueden Comentado [SG1]: Embargado hasta el 10 de diciembre - 08.00 AM desencadenar procesos de eco-gentrificación; es decir, aumentar el valor del suelo y atraer a residentes con mayor poder adquisitivo, desplazando a las comunidades originales.

Esta dinámica ya se observa en contextos tan diversos como los suburbios de Los Ángeles afectados por los recientes incendios, las revitalizaciones de barrios como Vallcarca (Barcelona) o los parques de adaptación climática de Copenhague.

En 2026, la respuesta de las ciudades debe pasar por alinear estos proyectos con una aproximación más holística, que conciba la ambición medioambiental de la mano de la justicia social y las políticas de vivienda asequible.

Anteverti propone integrar la equidad en la acción climática y monitorizar los riesgos de forma proactiva: identificar a la población más vulnerable y evaluar si las intervenciones pueden profundizar las desigualdades territoriales.

#2 | De las tensiones turísticas al turismo regenerativo

El turismo urbano ha llegado a un punto de inflexión: aunque impulsa la actividad económica, también satura el espacio público y tensiona los servicios, la convivencia y las dinámicas cotidianas de los barrios. A la vez, la proliferación de los alojamientos turísticos tiene un impacto sobre el precio de los alquileres, que en los últimos cinco años ha llegado a subir un 206% en Estambul, un 81% en Lisboa o un 73% en Praga, de acuerdo con los datos del Deutsche Bank Research Institute.

Ciudades como Ámsterdam, Venecia o Barcelona se han convertido en símbolos de cómo se está empezando a gestionar este creciente conflicto, especialmente gracias al impulso de la movilización local y las derivadas medidas regulatorias. En 2026, la respuesta de las ciudades pasará por reconciliar los beneficios económicos del turismo con la habitabilidad, la asequibilidad y la preservación de la identidad local, avanzando hacia modelos que no solo reduzcan impactos, sino que fortalezcan barrios y comunidades.

Anteverti propone impulsar un turismo regenerativo, diversificado y que cuente con una participación y escucha activa de los residentes. Todo ello debe ir acompañado de políticas de vivienda que regulen los alquileres temporales y protejan la diversidad en los barrios.

#3 | De la brecha de calor al derecho a la sombra

El calor extremo se ha consolidado como uno de los riesgos climáticos más letales para las ciudades, con un impacto creciente tanto en la salud de las personas como en la economía: datos de The Lancet cifran en 489.000 las muertes anuales en el planeta por el calor extremo.

La combinación del efecto isla de calor y la mayor frecuencia de olas de calor obliga a repensar materiales, movilidad y espacio público desde la óptica del confort térmico. Además, sus impactos no se distribuyen por igual: se ven más perjudicados los mayores, quienes viven en barrios con menos verde y a los hogares con menos recursos.

En 2026, la respuesta de las ciudades pasará por convertir el confort térmico en una dimensión central de la política urbana y avanzar hacia una gobernanza del calor coordinada, capaz de anticipar, proteger y sostener la habitabilidad durante episodios extremos.

Anteverti propone desarrollar planes integrales de calor que incluyan protocolos de actuación, mapeos de infraestructura verde y sombra con la ayuda de los datos, así como intervenciones que priorizen plantar mejor, priorizar espacios resilientes y dirigir inervenciones a barrios con mayor vulnerabilidad.

#4 | De la IA hiperacelerada a la IA que realmente necesitamos

Con la continua expansión de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida urbana, los gobiernos municipales están acelerando los proyectos piloto y de experimentación. El problema reside en la falta de regulación, protocolos y marcos de gobernanza, abriendo tensiones vinculadas a la privacidad, la propiedad de los datos o la transparencia.

En 2026, la respuesta de las ciudades pasará de “probar” IA a gobernarla: definir para qué se usa, bajo qué criterios, con qué garantías y cómo se mide su valor público, evitando que la innovación amplíe desigualdades o erosione la confianza ciudadana.

Anteverti propone a las ciudades desarrollar una estrategia de IA urbana basada en principios éticos y prioridades, que refuerce la capacidad institucional, así como la formación de los trabajadores municipales. Asimismo, recomienda fortalecer la soberanía digital y la ciberseguridad, desarrollando sistemas de datos seguros e interoperables.

#5 | De los “elefantes blancos” a los equipamientos que crean barrio y pertenencia

Los equipamientos públicos —desde centros culturales, bibliotecas, museos o grandes proyectos de renovación— siguen presentándose como símbolos de progreso para las ciudades. Sin embargo, las tensiones emergen cuando los residentes del barrio y quienes los usan los perciben como desconectados del contexto urbano y social en el que se ubican.

En cambio, cuando se diseñan como anclajes cívicos capaces de mezclar usos, activar la vida a su alrededor y responder a las necesidades cotidianas, se convierten en una infraestructura social clave para el territorio. En 2026, la respuesta de las ciudades pasará por transitar del “city-building” al “city-making”: asegurar que los equipamientos no solo se construyen, sino que se integran, se usan y se sienten propios, reforzando la pertenencia, la vida comunitaria y la calidad urbana.

Anteverti propone plantear el diseño de estos espacios como infraestructuras porosas y sociables, con múltiples usos mixtos, espacios abiertas y verde accesible, evitando fachadas cerradas y programas monofuncionales. También recomienda garantizar una participación real de todos los actores en la concepción de los equipamientos, y monitorizar su impacto territorial para ajustar el diseño y la programación con el tiempo.