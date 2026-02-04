El Instituto Coordenadas señala a las entidades que impulsan el avance oncológico en España.

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha informado de que ha identificado y puesto en valor a una veintena de entidades que están posicionando a España a la vanguardia del tratamiento del cáncer, en un análisis elaborado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero.

El informe de ICGEA reconoce el papel transformador de hospitales, centros de investigación, industria farmacéutica, clínicas especializadas y organizaciones de pacientes que, desde distintos ámbitos, impulsan una nueva etapa en la prevención, el tratamiento y la atención integral del cáncer, marcada por la innovación, la medicina de precisión y las terapias más avanzadas.

“El avance en oncología ya no depende de un único actor”, señala el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, quien subraya que el progreso real se produce “cuando confluyen la industria farmacéutica, los hospitales de referencia, los centros de investigación y un sistema sanitario público-privado capaz de integrar la innovación de forma eficiente y equitativa”.

Centros de investigación

En el ámbito de los centros investigadores y hospitalarios, el ICGEA destaca al Comprehensive Cancer Center del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, dirigido por el doctor Jesús García-Foncillas, como modelo de referencia en la traslación de la oncología de precisión a la práctica clínica; al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), por los avances en cáncer de páncreas impulsados por el equipo liderado por Mariano Barbacid; y al Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, por su liderazgo internacional en cánceres hematológicos y terapias celulares y génicas.

El análisis también pone en valor la aportación del Hospital Universitario La Paz, primer centro público madrileño con una consulta específica de salud medioambiental para niños con cáncer; del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), dirigido por el doctor Josep Tabernero, como uno de los principales polos oncológicos del sur de Europa; del Clinic Barcelona Comprehensive Cancer (4CB), impulsado por el Hospital Clínic, el IDIBAPS y la Universidad de Barcelona; y del Hospital Universitario 12 de Octubre, referente nacional en la aplicación de terapias celulares avanzadas como CAR-T bajo la jefatura del doctor Joaquín Martínez López.

Industría farmacéutica

En el ámbito de la industria farmacéutica, el ICGEA subraya el papel de Novartis, con una apuesta sostenida por la medicina de precisión y la introducción en España de la primera terapia con radioligandos para el cáncer de próstata metastásico; de BeOne Medicines, por su rápido crecimiento y su posicionamiento en cánceres hematológicos, especialmente en leucemia linfocítica crónica, y tumores sólidos, como el cáncer de pulmón no microcítico, entre otros; de AstraZeneca, que ha convertido a España en un país clave para su estrategia global en oncología desde su hub de Barcelona; y de Bayer, con una estrategia centrada en redefinir el abordaje del cáncer de próstata mediante medicina de precisión y diagnóstico avanzado.

TERAPIAS

El informe reconoce asimismo la contribución de Gilead Sciences, por su liderazgo en terapias celulares CAR-T y nuevas opciones en cáncer de mama metastásico, de los más agresivos que existen. Y, también, de Novocure, por la terapia con campos eléctricos (TTFields), una innovación disruptiva en tumores de mal pronóstico como el glioblastoma, que forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud desde agosto de 2025 para pacientes de nuevo diagnóstico y que ya ofrecen muchas comunidades autónomas.

Especialización y calidad de vida

En el ámbito de la alta especialización y la calidad de vida, el ICGEA destaca al Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz, pionero en la incorporación de esta tecnología en el sistema sanitario privado; MD Anderson Cancer Center Madrid, integrado en la red internacional del centro de Houston y referente en ensayos clínicos en fases tempranas; la Clínica Universidad de Navarra, con servicios clave en protonterapia, inmunoterapia y medicina personalizada.

De forma aún más especializada, se destaca a la Clínica Dermatológica Internacional, dirigida por el doctor Ricardo Ruiz, como referente en dermatología oncológica con un modelo especializado centrado en el diagnóstico precoz y el tratamiento integral del cáncer de piel; y, también, a IVI, por el desarrollo de un modelo específico de oncología reproductiva orientado a la preservación de la fertilidad en hombres y mujeres que atraviesan o han atravesado procesos oncológicos. De hecho, desde hace unos meses ofrecen cinco años de mantenimiento de óvulos o semen gratuito para pacientes con cáncer.

El análisis del Instituto Coordenadas subraya igualmente el papel esencial que desempeñan las organizaciones de pacientes y las fundaciones en la humanización del abordaje oncológico y el impulso de la investigación. En este sentido, destaca la labor del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), presidido por Begoña Barragán; de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), por su actuación integral en prevención, investigación y acompañamiento; y de la Fundación CRIS contra el Cáncer, como referente en la financiación de investigación oncológica traslacional y clínica en hospitales públicos.

Según el ICGEA, la consolidación de este ecosistema colaborativo será clave para transformar la innovación científica en beneficios reales y sostenibles para los pacientes y reforzar el liderazgo de España en oncología en los próximos años.