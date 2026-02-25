Woman El Corte Inglés, la marca que acompaña a todas las mujeres en cada momento del día
La colección Primavera-Verano 2026 la protagonizan Nieves Álvarez, Lorena Durán y Vanessa Breuer.
La firma de El Corte Inglés, pensada para mujeres actuales, presenta su nueva colección Primavera‐Verano 2026, diseñada para acompañarlas en cualquier ocasión: desde los looks más sofisticados para la oficina, hasta propuestas para salir por la noche o asistir a eventos especiales. Esta campaña la protagoniza Nieves Álvarez, Lorena Durán y Vanessa Breuer.
La colección mantiene los clásicos que definen la marca: trajes de pantalón en una amplia variedad de colores, combinados con camisas lisas y estampadas en diferentes calidades y cortes para crear estilismos versátiles y personalizados. Las prendas de exterior cobran especial protagonismo esta temporada, junto con tejidos de calidad técnica, una tendencia en auge. Los estampados son otro punto fuerte: animal print (leopardo, cebra y serpiente) y motivos corbateros que aportan dinamismo y personalidad a las propuestas.
Además, según la inspiración de la temporada, dominan los tonos tierra y los colores neutros, que se combinan con matices cálidos inspirados en las especias —como curry, pimienta o azafrán— aportando naturalidad, sofisticación y una estética elegante muy actual.
En la colección de eventos destacan los conjuntos que se integran fácilmente con el resto de la línea gracias a la armonía entre colores y estampados. Los tonos burdeos, azulón y verde oliva marcan la pauta, junto al color de la temporada: Cloud Dancer, presente en todas las cápsulas.
La colección está disponible en todos los puntos de venta de El Corte Inglés, así como en www.elcorteingles.es y en la App de compra.
- Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: 'He estado 15 minutos parada
- Cambios en el contrato de la nueva Romareda: las obras se abaratan
- La avenida Cataluña se transforma: ya están construidos los dos restaurantes de comida rápida que abrirán sobre las antiguas naves de Galerías Primero en Zaragoza
- David Gracia, el aficionado del Real Zaragoza al que el Andorra prohibió el acceso al estadio: «Sentí rabia y ganas de llorar por pura impotencia»
- La metralleta de Rubén Sellés y la última bala del Real Zaragoza con otro cambio de entrenador
- El paso del exjefe de la Policía en Aragón por Zaragoza: los nombramientos de 'Jota', el caso Gali y su vida 'extrapolicial
- ¿Hay puente en los colegios de Zaragoza esta Cincomarzada 2026? Así lo refleja el calendario escolar
- La responsabilidad de los jugadores del Real Zaragoza en la peor crisis de la historia: Nadie se va de rositas