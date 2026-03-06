Casi la mitad de los españoles (45,7%) considera que las mujeres parten en desventaja para emprender un negocio

Los resultados de esta investigación, que profundiza en las barreras, retos y apoyos del emprendimiento femenino se han presentado en el marco de la I edición de los Premios "MasterWomen: emprendimiento femenino, legado y futuro", una iniciativa llevada a cabo en colaboración con la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME), diseñada para premiar y visibilizar a emprendedoras desconocidas de toda España.

La conciliación, principal barrera en un ecosistema desigual

La principal barrera que frena el emprendimiento femenino en España, según el estudio, es la dificultad para conciliar la vida profesional con las responsabilidades familiares, señalada por el 59% de los encuestados, un porcentaje que se dispara al 67,7% si se pregunta directamente a las mujeres. Le siguen de cerca los prejuicios y estereotipos de género en el ámbito empresarial (35,1%) y la burocracia y la complejidad de los trámites administrativos (30%).

Paradójicamente, a pesar de estas desventajas percibidas, el papel de la mujer en el emprendimiento es considerado altamente relevante para el desarrollo económico y social por 8 de cada 10 españoles (78,9%), cifra que se eleva al 83,2% entre las mujeres.

Falta de apoyo institucional y dificultades en la financiación

Más del 40% de los encuestados valora como deficiente o muy deficiente el apoyo que las instituciones públicas ofrecen actualmente para fomentar el emprendimiento en su región, una valoración negativa más acusada entre las mujeres (47,6%). Para impulsar y fortalecer el emprendimiento femenino, los entrevistados destacan la necesidad de políticas de conciliación laboral y familiar más flexibles y accesibles (57,8%) y la simplificación de trámites y reducción de la carga burocrática (48,7%). Además, el 42,3% de las mujeres considera que las ayudas directas y subvenciones específicas serían clave.

El balance de los emprendedores españoles: motivaciones, retos y apoyo financiero

El estudio ha contado también con las respuestas de personas que han afrontado el reto de emprender en España. Preguntados por la principal motivación que tuvieron a la hora de emprender o de continuar al frente de un negocio familiar, la búsqueda de independencia y autonomía profesional (34,7%) y la necesidad de mejora económica (25,4%) son las dos opciones más señaladas, con valores muy similares entre hombres y mujeres. El principal reto o dificultad personal a la que han tenido que hacer frente los emprendedores a la hora de poner en marcha su negocio ha sido la burocracia y los trámites administrativos (24,8%). En segundo término, se mencionan otras dos dificultades como son la captación y fidelización de sus clientes (18,2%) y la falta de apoyo (17,8%).

Tres de cada cuatro emprendedores españoles (76,5%) han necesitado financiación externa. De estos, el 81,9% opina que ha sido difícil la búsqueda de dicha financiación; en concreto, el 46,2% describe como difícil su experiencia personal y el 35,7% como muy difícil. Las mujeres acusan en mayor medida esa dificultad (84,9%) frente a los hombres (79,3%).

6 de cada 10 emprendió con sus propios recursos

En cuanto al apoyo financiero a la hora de emprender, el 66,8% reconoce haber comenzado sus negocios con sus propios recursos, frente al 33,2% que admite haber recibido apoyo financiero, siendo la familia (16,9%) y los préstamos bancarios (10,9%) los principales. Tan solo un 16,8% de emprendedores califican como favorable o muy favorable el ambiente o ecosistema de apoyo al emprendimiento femenino en su comunidad autónoma frente al 33% que la valora como desfavorable o muy desfavorable y el 34,9% que la califica como neutra. Aquellos emprendedores que valoran peor el ambiente o ecosistema de apoyo al emprendimiento femenino son las mujeres (38,9%) y los encuestados entre 30-39 años (43,3%).

Cerca del 40% manifiesta que la digitalización a su negocio ha repercutido favorablemente y se siente cómodo usando dichas herramientas digitales. Por el contrario, el 30% destaca que no ha repercutido en su negocio, el 22,1% ha repercutido favorablemente, pero le cuesta utilizar dichas herramientas y un 9,5% no ha tenido la opción de digitalizar su negocio, pero le gustaría.

Garantizar la privacidad y seguridad de los datos de clientes (33,3%) y la complejidad de gestionar y mantener la seguridad digital (31,3%) han sido los mayores desafíos o preocupaciones específicas en materia de ciberseguridad a los que se han tenido que enfrentar los emprendedores o que le preocupan más en su negocio.

MasterWomen: un altavoz de Mastercard y ASEME para el legado femenino

En respuesta a estas conclusiones y con el firme propósito de reconocer y dar voz a las emprendedoras españolas que, a pesar de las desventajas, contribuyen significativamente a la economía, nace "MasterWomen: emprendimiento femenino, legado y futuro". Esta iniciativa, impulsada en colaboración con la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME), aspira a convertirse en el altavoz de mujeres que han construido y mantenido pequeños negocios, a menudo familiares, y que ahora ven cómo otras mujeres de sus familias continúan su legado.

La primera edición de esta iniciativa ha incluido la entrega de tres premios que reconocen el esfuerzo y la innovación de tres mujeres emprendedoras en España:

Sara Sorribes , CEO y maestra artesana en Vidrio Sorribes, de Valencia , se ha alzado con el premio MasterWoman 2026 gracias a su evolución constante, capacidad innovadora y llevar la artesanía a otro nivel.

, , se ha alzado con gracias a su evolución constante, capacidad innovadora y llevar la artesanía a otro nivel. María Castro Molera , directora de El Milagrito Industrias Químicas S.L, de Dos Hermanas, en Sevilla , ha quedad finalista, un galardón recibido por su impacto en la economía de Dos Hermanas, y

, , ha quedad finalista, un galardón recibido por su impacto en la economía de Dos Hermanas, y Yukonda Esparragoza, CEO de Lavandería Romeral, de Las Palmas de Gran Canaria, es la segunda finalista, reconocimiento otorgado por su resiliencia y tesón para afrontar los cambios de su negocio.

Mastercard ha concedido un premio de 6.000 € a la ganadora, y 3.000 € a cada una de las finalistas, para que los puedan emplear en el desarrollo y digitalización de sus negocios. Además, se les ofrecerá la posibilidad de tener acceso a herramientas de ciberseguridad y digitalización de la compañía.

“Las mujeres emprendedoras son impulsoras clave del crecimiento, la innovación y el cambio social, y garantizar que tengan acceso a las herramientas y oportunidades adecuadas es esencial para su éxito en la economía digital actual. Nuestro informe indica que siguen existiendo importantes barreras para las mujeres emprendedoras que ponen en marcha sus propios pequeños negocios. Por eso es tan importante destacar sus logros y apoyarlas en cada etapa de su trayectoria. Es un orgullo presentar nuestra nueva iniciativa MasterWomen en España, en colaboración con ASEME. Mastercard se compromete a dotar a las pymes y a los emprendedores de los recursos que necesitan para tener éxito, y esta iniciativa supone un paso más para ayudarles a crecer y prosperar.” Añade Paloma Real, presidenta de la División de Europa Occidental de Mastercard.

“Los datos que tenemos hoy son contundentes y muestran una realidad estructural: las empresas fundadas exclusivamente por mujeres reciben solo una fracción del capital de riesgo invertido en Europa—aproximadamente un 2 % o menos del total del financiamiento de venture capital— pese a que la actividad emprendedora femenina no para de crecer. Esta brecha no solo limita el potencial de nuestras empresarias, sino que también representa una enorme oportunidad perdida para la economía en su conjunto. Al mismo tiempo, casi el 60 % de las mujeres emprendedoras en España no accede a financiación externa y depende de sus ahorros o apoyos personales para iniciar o sostener sus proyectos, lo que evidencia las barreras reales a las que se enfrentan cada día. Necesitamos políticas, inversión y visibilidad que transformen estas cifras en oportunidades reales.” Ha señalado Gricell Garrido, presidenta de ASEME.

La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, ha subrayado que “apoyar a las pymes es apostar por el talento, por la igualdad de oportunidades real y por el progreso económico y social de España”. En este sentido, ha recordado que el 58,3% de las mujeres cree que iniciar y desarrollar un negocio es más difícil para ellas, si bien ocho de cada diez españoles reconocen que el emprendimiento femenino es clave para el desarrollo económico y social de nuestro país, por lo que “si existen barreras, debemos trabajar para eliminarlas. Si reconocemos el valor del emprendimiento femenino, debemos facilitar su desarrollo”, ha concluido.

Mastercard con las pymes

Mastercard superó antes de lo previsto los objetivos fijados para 2020 de integrar 50 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la economía digital y apoyar a 25 millones de mujeres emprendedoras. Impulsada por estos logros, la compañía se compromete ahora a conectar y proteger a 500 millones de personas y pequeñas empresas en sus caminos hacia la salud financiera para 2030.

En España, Mastercard lanzó su programa Mastercard Strive a través de su brazo filantrópico, el Centro para el Crecimiento Inclusivo, que empodera a las pequeñas empresas de todo el mundo para que prosperen en la economía digital. Este programa ha apoyado el crecimiento de pequeños hoteles en toda España mediante una asociación con el proveedor de tecnología Connectycs y la rama de innovación digital del sector hotelero español, ITH, con el objetivo de apoyar la digitalización y la resiliencia financiera de los pequeños hoteles españoles.

Más de un año después, en enero de este año, anunciamos los primeros resultados de este programa, en el que 291 microempresas y pequeñas empresas hoteleras (un 16,4 % por encima del objetivo inicial) han adoptado y puesto en marcha su plataforma tecnológica, vendiendo 5800 noches de hotel en el mismo año de su lanzamiento. La plataforma ha proporcionado a los hoteles sistemas de reserva digital, precios dinámicos, herramientas de eficiencia operativa, análisis de datos basados en inteligencia artificial y acceso a financiación a través de FinPay.

Además, Mastercard prestó un apoyo vital a cinco pequeñas empresas de Algemesí, Valencia, tras las devastadoras inundaciones que afectaron a la región. Al ayudar a aumentar su visibilidad y facilitar la distribución de sus productos durante una temporada vacacional que se había visto gravemente afectada, Mastercard permitió a estas empresas recuperarse y llegar a los clientes en un momento crucial.

Metodología del estudio

Este estudio fue realizado por Alpha Research a petición de Mastercard entre el 15 y el 29 de enero de 2026 en España, entre 1.500 personas de entre 30 y 70 años, de las cuales 894 han emprendido.