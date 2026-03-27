Heineken® lanza ‘Tocayos’ en apoyo a los bares tradicionales y para preservar la cultura del bar local

En España, los bares de barrio son mucho más que negocios. Son puntos de encuentro, espacios donde se reúnen generaciones y se hace comunidad. Cientos de pequeños negocios con nombres como ‘Pepe’, ‘Paco’ o ‘Luis’ que resisten como parte importante de nuestra cultura local, en un contexto cada más desafiante.

Y también competitivo. Tras la pandemia y sus consecuencias negativas para la hostelería, el número de negocios de hostelería se recupera, pero destacan los no independientes y los locales con una oferta especializada o de mayor ticket medio. Además, los bares tradicionales son más vulnerables a otros factores como la subida de precio de los alimentos y la energía, o los cambios en la jornada laboral con la proliferación del teletrabajo y la reducción del tiempo de pausa para la comida, entre otros muchos...

Para poner el foco en la resiliencia de estos bares y apoyarlos activamente como parte esencial de nuestro tejido social, Heineken® lanza ‘Tocayos’, una iniciativa que conecta bares independientes de todo el país que ya comparten algo único: su nombre.

Hay muchos bares que son ‘Tocayos’. Según la Confederación Empresarial de Hostelería de España, por nuestra geografía se repiten nombres tan reconocibles como Pepe (x163), Manolo (x156), Paco (x144), Luna (x99) o Luis (x53). Estos bares podrán unirse en la plataforma de Heineken® www. tocayos-inc.heineken.com para beneficiarse de servicios de formación o visibilidad, ventajas que les ayudarán a ganar competitividad sin perder su esencia. Y, sobre todo, “sumar la fuerza de estos bares que son nuestro engranaje social y que queremos seguir celebrando”, explica Marta Moreno, marketing manager de Heineken® en España.

Heineken® presenta la iniciativa con una película que captura la realidad de varios Pacos, Pepes o Luises de distintas partes de España. Propietarios reales que, sin conocerse entre sí, comparten el mismo nombre y el mismo amor por sus bares. Y ahí está la clave: compartir el mismo nombre es lo que podría unirlos, permitiéndoles compartir ventajas y beneficios. La pieza refleja su día a día y la fuerza narrativa y visual de estos espacios, llenos de referencias que forman parte de nuestro imaginario colectivo.

Tocayos Bar Paco en Navacerrada, Ibi y Fuenlabrada / Cedida

“Llevo 39 años al frente de este bar. Lo fundó mi padre y ahora me acompaña mi hijo, que también se llama Paco”, explica Paco Bachiller, dueño de Bar Paco en Fuenlabrada. Es un bar de barrio, donde han creado una especie de familia. “Aunque está todo muy complicado, estos bares no pueden desaparecer”, añade.

A kilómetros de allí, otro ‘Bar Paco’ en Ibi (Alicante) muestra la misma historia de resiliencia. Su propietario, Juan José García decidió mantener el nombre tras el traspaso por jubilación del dueño anterior, “porque es un bar tradicional y ahora Paco es ya mi primer nombre. Todo el mundo me llama Paco”, explica. Como tantos otros, este pequeño empresario es especialista en dar una oportunidad más a su negocio. Y luego otra más. “Nos consideramos guardianes de la tradición. La temporada de invierno ha sido difícil debido al mal tiempo así que esta iniciativa de Heineken® llega en un momento muy oportuno, ya que no tenemos ayuda por otros lados”, añade.

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La iniciativa ‘Tocayos’, dirigida a clientes de HEINEKEN España, busca dar visibilidad a estos bares y llamar la atención sobre la importancia de preservar la cultura del bar local y reivindicar el valor que tienen en la vida cotidiana de millones de españoles.