‘Icónica Madrid. Una ciudad de cuento’ reúne en Serrería Belga a 14 ilustradores en torno a los iconos de la capital

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha inaugurado en el Espacio Cultural Serrería Belga ‘Icónica Madrid. Una ciudad de cuento’, una exposición inédita comisariada por la revista El Duende y que forma parte del festival IlustraweekMadrid 2026. La muestra, concebida como un relato visual y sonoro con Madrid como protagonista, reúne a 14 artistas que ilustran personajes y símbolos emblemáticos de la capital, como Gloria Fuertes, María Malasaña, la plaza Mayor, el Teleférico, el viaducto, la Cuesta de Moyano o el cocido madrileño.

‘Icónica Madrid. Una ciudad de cuento’ se podrá visitar hasta el 3 de mayo y exhibirá obras de 14 profesionales de la ilustración: Lady Desidia, María Hesse, Adolfo Serra, Poliño Trapalleiro, Marina Hernández Ávila, Nuria Cuesta, Manuel Marsol, Jesús Gabán, Marta Ponce, Puño, Marta Chicote, Elena Hormiga, Albertoyos y Nuria Blanco.

Durante el recorrido expositivo, el público podrá escuchar un cuento creado especialmente para esta muestra inspirado en cada una de las piezas, escrito por Rubén Arribas, codirector de la revista El Duende. El encargado de poner voz a este relato ha sido Claudio Serrano, reconocido actor que ha doblado a numerosos personajes de cine y televisión, como Ben Affleck o Christian Bale en la película Batman. Esta muestra regresa al Espacio Cultural Serrería Belga tras el éxito de la primera edición en 2025, en la que diferentes ilustradores representaron con una mirada actual otros símbolos emblemáticos de la capital, como la estatua del oso y el madroño, el Rastro o la fuente de Cibeles.

Un Madrid muy ilustrado

Los artistas participantes en ‘Icónica Madrid. Una ciudad de cuento’, de estilos muy diversos, han reflejado la ciudad desde diferentes perspectivas. Lady Desidia firma el cartel de esta nueva edición ambientándolo en el estanque del Palacio de Cristal del Retiro, además de presentar la plaza Mayor desde uno de sus balcones.

Poliño Trapalleiro, ilustrador y arquitecto, ha retratado a los madrileños pintando, entre todos, el cielo azul tan característico de la ciudad. Nuria Cuesta propone un paseo entre libros por la Cuesta de Moyano, mientras que Albertoyos ilustra el viaducto visto desde la calle de Segovia con el río Manzanares de fondo. El Teleférico de Madrid también tiene protagonismo de la mano de Elena Hormiga, mientras que el ilustrador Puño muestra toda la fastuosidad de los pavos reales en los jardines de Cecilio Rodríguez.

Marta Ponce hace un guiño a Manuela Malasaña, ajusticiada por las tropas napoleónicas, y su “adolescencia rebelde de la que apenas pudo disfrutar”, en palabras de la autora. Jesús Gabán homenajea a Gloria Fuertes pintándola en el barrio de Lavapiés con sus famosas ocas, mientras que la ilustradora María Hesse retrata a María de Maeztu, impulsora de la Residencia de Señoritas, que dirigió hasta 1936.

Accede aqui para ver todo el programa: https://ilustraweek.com/wp-content/uploads/2026/04/Programa-IlustraWeekMadrid-2026.pdf

Marta Chicote nos acerca al universo del Ratoncito Pérez, creado por el escritor Luis Coloma en 1894 por encargo de la reina María Cristina para consolar al joven rey Alfonso XIII cuando se le cayó su primer diente de leche. El ilustrador Adolfo Serra no se olvida tampoco de los fantasmas de Madrid, que tendrán su espacio tanto en la exposición como en una instalación muy fantasmagórica. Por su parte, el madrileño Manuel Marsol invita a disfrutar del fútbol de barrio que se puede jugar en cualquier plaza de la ciudad. Además, la muestra presenta una vajilla de cerámica ilustrada, obra de la artista Nuria Blanco.

Las obras están acompañadas de audios de los propios autores en los que desvelan las historias e intrahistorias que esconden sus trabajos. Además, en el minicine de la sala se proyectará una pieza audiovisual y de animación elaborada por los artistas noveles Copolar y Victoria Rocha, en la que todos los artistas participantes explican su vinculación personal con estos iconos y el proceso creativo que han llevado a cabo para elaborarlos.

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La muestra, que forma parte del eje expositivo de Serrería Belga, estará acompañada de una serie de talleres gratuitos dirigidos a público infantil y juvenil.