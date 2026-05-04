Moeve y Accenture suman fuerzas para acelerar la descarbonización de las operaciones de clientes industriales en toda la cadena de valor

Moeve se alía con Accenture para reforzar su oferta de soluciones integrales de reducción de emisiones dirigidas a sus clientes industriales, Moeve decarbonize. A través de esta iniciativa, la compañía hará uso de la experiencia global de Accenture y sus capacidades de estrategia y tecnología aplicadas a entornos industriales complejos, para acompañar a empresas de sectores como la industria pesada en la definición y ejecución de sus planes de descarbonización a lo largo de toda la cadena de valor.

Moeve reafirma así su compromiso para acompañar a sus clientes industriales en su hoja de ruta hacia la descarbonización, poniendo a su disposición un porfolio completo de energías (electricidad renovable, biometano, HVO, etc.), a la vez que proporciona soluciones que optimicen el coste energético. De esta manera los clientes podrán ir cumpliendo en sus objetivos de reducción de emisiones sin perder competitividad. Por su parte, Accenture ayudará a acelerar la descarbonización de los clientes de Moeve, usando herramientas digitales, como la inteligencia artificial generativa, que permiten analizar datos complejos, modelizar escenarios y planificar la transición energética de manera óptima, con un foco especial en la reducción de las emisiones de la cadena de suministro de las distintas industrias (alcance 3).

Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, ha señalado: “Con acuerdos estratégicos como el que anunciamos hoy con Accenture reforzamos nuestra capacidad para acompañar a nuestros clientes industriales en una transición energética que requiere más que nunca eficacia, agilidad e innovación. La combinación de la experiencia energética de Moeve con la visión estratégica y tecnológica de Accenture nos permite ofrecer soluciones integrales y diferenciales en un mercado en plena transformación”. Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal, ha añadido: “La descarbonización de la industria es un reto complejo que exige combinar estrategia, tecnología y una ejecución rigurosa.

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A través de esta colaboración con Moeve, pondremos a disposición de sus clientes industriales nuestras capacidades en datos, digitalización e inteligencia artificial y nuestro conocimiento estratégico e industrial para ayudarles a diseñar y desplegar hojas de ruta de descarbonización realistas, basadas en datos y con una visión integral de toda la cadena de valor”. Una oferta completa De esta forma, la oferta Moeve decarbonize impulsada por la compañía energética cuenta con el apoyo de socios estratégicos para ofrecer a sus clientes un acompañamiento integral que permita alcanzar los objetivos de sostenibilidad de forma ágil, eficiente y adaptado a cada necesidad. Acuerdos como el alcanzado a principios de año con GreenYellow para potenciar el desarrollo y la financiación de proyectos de eficiencia energética se suman al anunciado con Accenture, centrado en la estrategia, la digitalización y la reducción de emisiones en toda la cadena de valor.