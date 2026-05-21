Aperol Spritz, patrocinador oficial de las mejores vibes de 2026

Aperol Spritz, el auténtico Spritz italiano te invita a vivir las mejores vibes de esta temporada en los festivales, conciertos y citas gastronómicas más destacadas del país. Una programación pensada para disfrutar sin demasiadas reglas, disfrutando del momento con amigos, descubriendo gente nueva y celebrando esos momentos que surgen casi sin buscarlos.

Refrescante y delicioso, Aperol se ha convertido en un must-have indiscutible a la hora del aperitivo. Fiel a su receta original, su intenso color naranja y su combinación entre dulzor fresco y un sutil toque amargo lo han coronado como la bebida por excelencia para las tardes de terraza y los encuentros con amigos. Mezclado con Prosecco y un toque de soda, Aperol Spritz ha conquistado a generaciones en todo el mundo gracias a su carácter ligero y vibrante. Su ritual es sencillo, casi intuitivo, pero el resultado tiene algo extraordinario: conectar a las personas y transformar cualquier instante cotidiano en una celebración en la que siempre apetece alargar el momento.

APEROL / Arturo de Lucas

Con esta filosofía, Aperol te invita a vivir el presente, disfrutarlo con amigos y compartir experiencias en un ambiente distendido en el que fluir y vivir el momento. Para Aperol Spritz, la diferencia entre un plan normal y uno memorable es ese instante en el que el grupo se sincroniza y, de repente, el mood cambia: las conversaciones de horas que derrochan complicidad, los brindis improvisados, la mezcla de amigos y desconocidos que terminan compartiendo recuerdos como si se conocieran de siempre, dejando espacio a lo inesperado, decir sí a lo improvisado y disfrutar de quienes hacen que cualquier momento merezca la pena.

Aperol va de esos planes que empiezan sin mucha planificación y acaban convirtiéndose en la mejor parte del día, entre terrazas, música y amigos que se van sumando sobre la marcha. Aperol refuerza su vínculo con la música creando espacios donde descubrir nuevos artistas y conectar con sonidos frescos y propuestas emergentes. Una apuesta por la música en todas sus formas que también lleva a la marca a estar presente en algunos de los festivales más relevantes del mundo, como Coachella o Primavera Sound. pone a los bares, las terrazas y el ritual del aperitivo en el centro de la vida social, como ese momento que lo activa todo; y celebra la amistad como el verdadero hilo conductor, esa sensación que hace que todo encaje, que los grupos se mezclen, las conversaciones fluyan y el plan se alargue solo porque la vibe es buena.

Y en ese mood nace OlaVibe Fest by Aperol, que aterriza ese universo en la Plaza de Olavide, donde la música en directo, el aperitivo y las mejores vibes fluyen de manera natural..

OlaVibe Fest by Aperol

OlaVibe Fest by Aperol transformará la Plaza de Olavide en un punto de encuentro donde el aperitivo, la música y la cultura local serán los protagonistas el próximo sábado 30 de mayo. Durante toda la jornada, los bares de la plaza se llenarán de ambiente con propuestas gastronómicas especiales, Aperol Spritz, el auténtico spritz italiano, y activaciones pensadas para disfrutar sin prisa de uno de los rincones con más personalidad de Madrid. Además, la plaza cobrará vida con su ya habitual street market vestido de los colores de Aperol, acompañado de diferentes sorpresas.

La música será uno de los grandes protagonistas del festival gracias a la colaboración con El Balcón, una plataforma audiovisual y cultural nacida en Malasaña que produce live sessions, podcasts y formatos musicales con una mirada cuidada y cercana, alejándose de la lógica del consumo rápido. Unidos por esa misma forma de vivir la música y la ciudad, Aperol Spritz impulsa el primer festival de música acústica en directo en los bares de la Plaza de Olavide, consolidando el espacio como escenario de una experiencia que une música, aperitivo y cultura de barrio.

APEROL / Arturo de Lucas

El cartel contará con actuaciones acústicas e íntimas en distintos locales de la plaza, con una programación protagonizada por artistas emergentes y nuevos talentos de la escena musical. Entre ellos, GOMZ en Mama Campo, Begut en Gamberro y BESMAYA en Cantero 1956, creando distintos momentos musicales a lo largo de toda la jornada. Además, Europa FM cerrará la cita con un showcase exclusivo de GRISO. Una jornada imprescindible donde cada concierto contará con encuentros meet & greet para que los asistentes puedan conectar de una forma más cercana con los artistas.

OlaVibe Fest by Aperol convertirá la plaza en el lugar donde las mejores vibes, la gastronomía, la música en directo y la cultura de barrio se unen en una experiencia pensada para compartir, descubrir y dejarse llevar.

Festivales y street markets: donde nacen las mejores vibes

A lo largo de la temporada, Aperol también estará presente en algunos de los festivales y street markets más relevantes del país, reforzando su papel como marca asociada a los encuentros donde la espontaneidad, la conexión y el buen rollo lo son todo.

En Madrid, la marca formará parte de citas como Mad Cool y Noches del Botánico, Mercado de Motores y Madrid Food Fest, entre otros. En Barcelona, Aperol llevará una vez más sus mejores vibes a espacios como Primavera Sound, Palo Market Fest y Time Out Market. Y en Sevilla, la marca estará presente en Icónica Santalucía Sevilla Fest, uno de los grandes encuentros musicales del verano. Además, la Aperol también ha estado presente en algunos de los festivales más destacados de la costa mediterránea, como Mar de Jávea y el SANSAN Festival, reforzando su conexión con la música y los planes al aire libre.

Festivales, conciertos y street markets donde la música, la gastronomía y la creatividad se convierten en el escenario perfecto para compartir nuevas conexiones y planes improvisados.

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Porque este año, Aperol trae las mejores vibes a cada encuentro.

APEROL SPRITZ Aperol Spritz es el aperitivo perfecto, de color naranja brillante y baja graduación, con un sabor delicioso y complejo gracias a su infusión de hierbas y raíces de gran calidad. Aperol fue creado por los hermanos Barbieri y presentado en 1919 en la Feria Internacional de Padua. Pronto se convirtió en uno de los licores favoritos de los italianos, y ahora ha conquistado al mundo. La receta original no ha cambiado y sigue siendo un secreto a día de hoy. Mezclado con vino prosseco y un toque de soda, Aperol Spritz se convierte en el perfecto aperitivo; la bebida social por excelencia. Aperol Spritz es un conector social, un lenguaje universal que une a la gente y multiplica su alegría.