Mbappé se une a los minions para celebrar el estreno en cines de 'Minions & Monsters'
El célebre futbolista protagoniza una pieza especial con motivo del Mundial
La película se estrena en cines el miércoles 1 de julio
Redacción
Con motivo del estreno en cines de 'Minions & Monsters', Illumination y Universal Pictures presentan una pieza especial en la que los minions comparten protagonismo con Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid y de la selección francesa, narrada por el mítico comentarista deportivo Carlos Martínez.
Esta acción exclusiva se enmarca en la celebración del Mundial de fútbol 2026, con una colaboración especial que celebra la llegada a la gran pantalla de 'Minions & Monsters', la tercera entrega de la saga protagonizada por los minions. La franquicia, convertida en la más exitosa de la historia de la animación, acumula más de 5.600 millones de dólares en taquilla mundial y un reconocimiento intergeneracional en todo el mundo.
.
- Gonzalo Crespo, el número uno de la PAU 2019 en Aragón que ahora trabaja en Holanda: 'Mis padres me animaron mucho a salir fuera
- Limpia total en el Real Zaragoza: solo cuatro canteranos tienen sitio fijo en la plantilla en Primera RFEF
- Mueren tres vecinos de Mequinenza en un accidente de tráfico en Ilche: 'Los ánimos están por los suelos
- Helena Pueyo, exjugadora del Casademont Zaragoza, cada vez más cerca del Valencia Basket
- La veterana banda aragonesa que cancela sus conciertos por una 'dura enfermedad' de su vocalista: 'Tantas veces caigas, te has de levantar
- El Real Zaragoza solo sacrifica a Fernando López y anuncia una ampliación de capital de 20 millones de euros
- El consejo de administración del Real Zaragoza aprobará este martes el aumento de poder de Mas y Forcén
- La sorprendente imagen de Luis Carbonell en un partido de Regional