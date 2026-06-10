Vuelve la Ruta de la Croqueta de Sánchez Romero Carvajal: el plan imprescindible para los amantes del tapeo en Madrid

La croqueta es uno de esos clásicos que nunca fallan y siempre triunfan: versátil, reconocible y siempre presente en los mejores momentos de tapeo y terraceo, es un aperitivo que no puede faltar. Una elaboración capaz de conquistar cualquier paladar, aunque el verdadero secreto de la croqueta perfecta solo lo conocen los chefs. Los amantes de esta elaboración están de enhorabuena: regresa la Ruta de la Croqueta de Sánchez Romero Carvajal, que celebra su cuarta edición, con una propuesta más amplia y con más fuerza que nunca. La Ruta de la Croqueta estará disponible durante casi un mes, del 10 de junio al 6 de julio, consolidándose como una de las grandes citas gastronómicas del calendario madrileño.

En esta edición se suman nuevas incorporaciones como Salino, ganador del concurso internacional Madrid Fusión 2026 en la categoría de Mejor Croqueta de jamón ibérico, junto a propuestas como Los Gabrieles, Árdia, Rita Sibarita, Casa Vega, Cachivache (Serrano), La Raquetista, Cachivache (Montecarmelo) y El Gallego que amplían el recorrido con nuevas interpretaciones de este clásico. A estas incorporaciones se suman algunos de los grandes clásicos de la ruta, establecimientos que año tras año sorprenden con nuevas creaciones en torno al jamón y que se han convertido en paradas imprescindibles para los aficionados a la gastronomía. Entre ellos figuran Casa Orellana, Tatel, Casa Salesas, Café Comercial, 11 Nudos, El Escondite de Villanueva y Virrey, referentes de la escena madrileña que contribuyen a consolidar esta cita como una de las más destacadas para los amantes de la croqueta. Con motivo del Día Mundial de la Tapa, la ruta amplía su propuesta con una irresistible selección de tapas elaboradas con jamón ibérico, convirtiendo cada parada en una oportunidad para descubrir nuevos sabores y rendir homenaje a uno de los grandes iconos de nuestra gastronomía.

Los Gabrieles / Namaste

Desde las judías verdes planas con emulsión ibérica y sal de jamón de Los Gabrieles, hasta el bikini de jamón y trufa de Café Comercial o el bocadillo de mousse de queso Peral e ibérico de Virrey, cada local ofrece su propia interpretación de este producto tan versátil. También se suman creaciones como el espárrago blanco con espuma de bearnesa y jamón de Salino, los huevos rellenos y revolcona de jabuguito de La Raquetista, o las propuestas de Cachivache con pan de cristal, piperrada, huevo de codorniz y jamón ibérico. El recorrido continúa con la tostadita de mollete y emulsión de tomate natural de El Escondite de Villanueva y la alcachofa con huevo confitado y jamón de 11 Nudos.

Muchas de estas tapas podrán disfrutarse en formato combinado junto a la croqueta de jamón de Sánchez Romero Carvajal, acompañadas de bebida o maridadas con una copa de vino, en una experiencia pensada para descubrir Madrid a través de su gastronomía. El recorrido gastronómico se llena de las creaciones propias de cada local, aportando un sabor único en cada croqueta. El gran protagonista es el jamón de bellota 100% ibérico de Sánchez Romero Carvajal, que aporta el carácter y la calidad de uno de los productos más reconocidos de la gastronomía española. Un bocado crujiente por fuera y cremoso en su interior que conquista por su contraste de texturas y por la versatilidad de sus interpretaciones. En cada elaboración se percibe el cuidado en la selección del producto y el dominio técnico de los chefs, dando lugar a croquetas únicas, llenas de matices y personalidad. Porque a buen jamón, mejor croqueta.

Del 10 de junio al 6 de julio, tienes la excusa perfecta para callejear por Madrid y descubrir, croqueta a croqueta, algunos de los bares y restaurantes más icónicos y en tendencia de la capital.

ZONA CENTRO

● Café Comercial (Glorieta de Bilbao, 7)

● Casa Orellana (Calle Orellana, 6)

● 11 Nudos (Terraza Mercado de San Antón, C. de Augusto Figueroa, 24)

● Casa Salesas (Calle Fernando VI, 6)

● Virrey (Calle Zurbarán, 8, derecha)

● Los Gabrieles (Calle de Echegaray, 17)

SALAMANCA

● El Escondite Villanueva (Calle Villanueva, 26)

● TATEL Madrid (P.º de la Castellana, 36)

● Casa Vega (Calle de Lagasca, 88)

● Árdia Restaurante (Calle de Puigcerdà, 4B)

● Cachivache (Calle de Serrano, 221)

RETIRO

● La Raquetista (Calle del Dr. Castelo, 19)

● Salino (Calle de Menorca, 4)

FUENCARRAL-EL PARDO

● Cachivache (Calle del Monasterio de Samos, 1)

● Rita Sibarita (Calle del Monasterio de Las Huelgas, 13)

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● El Gallego (Calle de San Modesto, 44)