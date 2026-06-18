Marqués de Riscal Verdejo sobre Lías Finas, la esencia más pura de Rueda

Se trata de un vino untuoso y generoso en sabores, resultado de la perfecta combinación del terruño, el clima continental, la altitud de la meseta castellana y el saber hacer de la bodega.

Reconocido con el premio Descubrimiento Vino Blanco Joven de Rueda Top 100 2026 de Tim Atkin, Marqués de Riscal Verdejo sobre Lías Finas se elabora con verdejos seleccionados de los suelos clásicos de terrazas altas de cantos rodados del río Duero, de viñas de más de 15 años. Su vendimia nocturna a baja temperatura permite preservar al máximo la calidad aromática del mosto. Tras un primer trasiego, el vino permanece sobre lías finas —ricas en levaduras inactivas— que le aportan estabilidad aromática, untuosidad en boca y una frescura prolongada en botella.

Herederos del Marqués de Riscal / Marqués de Riscal

El resultado es un vino único, que reúne los aromas clásicos a hinojo, hierba recién cortada y flores blancas típicos de la variedad, pero cremoso y untuoso, generoso en sabores, con boca fresca y buena acidez. Compañero ideal de platos donde el pescado, el marisco y el arroz sean los protagonistas, Marqués de Riscal Verdejo sobre Lías Finas es una opción muy disfrutable en cocinas que son tendencia como la japonesa, coreana y nikkei.

En Rueda, donde Marqués de Riscal se instaló en 1970 para levantar su segunda bodega dedicada a la elaboración de vinos blancos, la bodega aplica prácticas de agricultura regenerativa con el fin de recuperar la vida microbiana del suelo para que el vino refleje todo el carácter varietal y la personalidad del terruño. Se utilizan cubiertas vegetales en calles alternas y abonos orgánicos naturales; se incorporan al suelo los restos de sarmientos de la poda; se realizan laboreos limitados muy superficiales y se favorece la biodiversidad del entorno del viñedo con las cubiertas vegetales y la plantación de setos y arbustos en las lindes.

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Sobre Marqués de Riscal

Desde su fundación en 1858, Marqués de Riscal ha sido siempre una bodega innovadora, pionera y referente en un sector vitivinícola en constante evolución. La bodega nunca ha dudado en arriesgar para alcanzar el éxito. Fue la primera bodega de Rioja en aplicar métodos bordeleses a la elaboración del vino, la primera de Rioja en embotellar vino —con su cosecha de 1862— y el primer vino no francés en obtener un reconocimiento internacional con el Diploma de Honor en la Exposición de Burdeos de 1895. Supo, además, aprovechar los avances en transporte, ferrocarril y barco de vapor para llevar sus vinos a los principales mercados internacionales.

La innovación y el riesgo forman parte del ADN de Marqués de Riscal y continúan guiando su desarrollo hoy en día. La compañía fue pionera en Rueda, estableciéndose en la región en 1970 para elaborar sus vinos blancos. En 2006, la construcción del Hotel Marqués de Riscal, diseñado por Frank O. Gehry, posicionó a la bodega como referente del enoturismo en España, un monumento vanguardista visitado cada año por más de 100.000 personas.

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Hoy, con presencia global y vinos reconocidos por su calidad en todo el mundo, Marqués de Riscal reafirma su liderazgo con el galardón al Mejor Viñedo del Mundo 2024 según el ranking internacional World’s Best Vineyards. Este galardón es fruto de ese espíritu audaz e innovador que ha definido a la bodega desde sus inicios.