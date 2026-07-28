Analistas aplauden el encaje estratégico para Iberdrola de la compra de Caruna para seguir creciendo en redes

Los analistas han valorado la adquisición de Caruna, la mayor distribuidora eléctrica de Finlandia, por Iberdrola, subrayando el sentido estratégico para el grupo al aumentar su exposición al negocio de redes reguladas de alta calidad en un país muy sólido desde el punto de vista crediticio.

En un informe, Mediobanca destaca que Iberdrola sigue demostrando la fortaleza de un modelo basado en desarrollar infraestructuras energéticas en países con elevada calidad crediticia y marcos regulatorios sólidos.

Así, los analistas de la entidad italiana incorporan a Caruna a sus previsiones a partir de 2027, lo que implica un incremento de sus estimaciones de beneficio por acción (BPA) del 1,5% desde ese ejercicio.

Igualmente, ponen en valor que la demanda eléctrica del país podría crecer significativamente hasta 2030 debido a la electrificación y digitalización de la economía, que el marco regulatorio está aprobado hasta 2031 en Finlandia y que la rentabilidad regulada sobre fondos propios (ROE) ronda el 8%.

JB Capital ve un crecimiento del beneficio del 10%

Por su parte, JB Capital eleva en torno a un 11% su previsión de beneficio neto reportado para 2026 para la eléctrica y ahora espera un crecimiento cercano al 10% interanual, por encima de la guía oficial de la compañía.

En un informe, los analistas de la firma coinciden también en que la operación de Caruna encaja plenamente con la estrategia de Iberdrola de incrementar su exposición a redes eléctricas reguladas, una de las áreas donde el grupo cuenta con mayores ventajas competitivas.

A este respecto, ven en la distribuidora eléctrica finlandesa un activo de elevada calidad, con un marco regulatorio estable hasta 2031 y una visibilidad de ingresos superior a la media del sector.

Desembarca en el negocio de redes en Finlandia

El pasado 21 de julio, Iberdrola anunció un acuerdo para adquirir Caruna, la principal compañía de distribución eléctrica de Finlandia, en una transacción que valora el 100% de la empresa en cerca de 5.000 millones de euros, incluyendo su deuda financiera y que permite al grupo desembarcar en este negocio en el país nórdico.

En concreto, la operación supondrá un desembolso de 2.014 millones de euros por el 80% de los fondos propios de la compañía en manos del fondo Ontario Teachers, el mayor plan de pensiones monoprofesional de Canadá y que administra los fondos de jubilación de docentes activos y retirados en la provincia de Ontario (Canadá), y de la firma de inversión estadounidense KKR, mientras que los fondos de pensiones nórdicos AMF y Elo mantendrán su participación actual del 20%.

La transacción se compondrá de un pago de unos 1.014 millones de euros en la fecha de consumación de la operación y un pago diferido de 1.000 millones de euros, aproximadamente, que se abonará en los 30 meses siguientes al cierre, sujeto a los ajustes habituales en este tipo de operaciones.

Caruna es el mayor operador de distribución eléctrica del país y presta servicio a un millón y medio de personas, más del 20% de la población finlandesa, y cuenta con una red de aproximadamente 89.000 kilómetros, soterrados en un 67%.

La empresa opera, a través de dos concesiones de distribución, en el área que rodea el centro de Helsinki y en la región de Joensuu -con una fuerte actividad industrial y una creciente demanda asociada a nuevos centros de datos, además de desarrollos residenciales-, así como en otras zonas del oeste y el nordeste del país.

El cierre de la adquisición está previsto para el primer trimestre de 2027, sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias habituales en este tipo de operaciones.

Con esta operación, tras la reciente desinversión de su negocio en México con su venta al grupo Cox hace unos meses por unos 4.000 millones de dólares (unos 3.414 millones de euros), el grupo energético presidido por Ignacio Sánchez Galán refuerza su estrategia de centrar sus inversiones en el negocio de redes en mercados estables y con regímenes regulatorios atractivos.

Finlandia cuenta con una calificación crediticia 'AA+' y un marco regulatorio vigente hasta 2031 que ofrece una rentabilidad sobre fondos propios de alrededor del 8%.

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Así, se espera que la compañía incremente sus resultados alrededor de un 7% anual en los próximos años, con inversiones de entre 200 y 300 millones anuales para reforzar y digitalizar su red eléctrica en contexto de fuerte crecimiento de la capacidad renovable.

Fuente: El Periódico