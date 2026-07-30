Sigma foods, matriz de Campofrío, incrementa su Ebitda un 17% en Europa

Sigma en Europa, que comprende la sociedad Campofrío Food Group, S.A.U. y sus filiales, presentó sus cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2025, en las que alcanzó un Ebitda normalizado de 82,9 millones de euros, un 17,2% superior a los 70,7 millones de euros de 2024, excluyendo los impactos de las compensaciones del seguro por los daños derivados de la dana en su planta de Torrente (Valencia).

El Grupo registró una facturación consolidada de 2.112 millones de euros que se mantiene estable frente a los 2.123 millones de euros del año anterior. El fuerte crecimiento de sus marcas principales, especialmente en España, Francia y Bélgica, han contribuido a compensar el impacto del siniestro.

Adicionalmente, el Grupo presentó un resultado del ejercicio consolidado de 40,1 millones de beneficio frente a unas pérdidas consolidadas de 63 millones de euros en 2024 como consecuencia de un mayor Ebitda, de diferencias de cambio positivas y de las compensaciones del seguro. Excluyendo dichos impactos no recurrentes, el Grupo habría presentado unas pérdidas de 31,2 millones de euros, lo que supone igualmente una mejora del 6,5% frente al año anterior.

Esta evolución favorable del Grupo se enmarca en un completo plan estratégico orientado a la mejora de la rentabilidad en Europa y a seguir consolidando la senda de recuperación en la región.

A nivel global, Sigma Foods registró en 2025 una cifra récord de ingresos consolidados de 9.273 millones de dólares (8,210 millones de euros ), un 4% más que el año anterior, y un Ebitda consolidado que, en línea con las previsiones del grupo, alcanzó los 1.099 millones de dólares (973 millones de euros).

Resultados 2025 en España

En las cuentas anuales individuales, la compañía alcanzó en 2025 un EBITDA normalizado de 36,2 millones de euros, frente a los 29,02 millones de 2024, lo que supone un incremento del 25%, excluyendo los impactos derivados de las compensaciones del seguro por el siniestro.

La compañía registró en 2025 una facturación de 1.113 millones de euros, manteniéndose estable respecto a los 1.107 millones de euros de 2024, a pesar del impacto de la dana en las categorías de salchichas y beicon.

El avance del 4 % en el negocio de Marcas propias, con ganancia de cuota y mayor penetración en los hogares en los principales segmentos, junto con la mejora en la eficiencia operativa, permitió compensar dicho impacto y mitigar el aumento de costes en determinadas materias primas.

Esta evolución favorable también se refleja en el resultado del ejercicio 2025, que se situó en 48,1 millones de euros de beneficios, frente a las pérdidas consolidadas de 96,9 millones de euros registradas en 2024. Un avance que responde, principalmente, a un mayor Ebitda, a diferencias de cambio positivas y a las compensaciones del seguro. Excluyendo dichos impactos no recurrentes, la Sociedad presentó unas pérdidas de 31,1 millones de euros, lo que supone igualmente una mejora del 2% frente al resultado normalizado del año anterior.

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Después de haber anunciado en 2025 una inversión total de 157 millones de euros para la estabilización a largo plazo de sus capacidades productivas tras el impacto de la dana, la compañía ha iniciado ya las obras del futuro complejo industrial de Valencia, que se prevé que esté operativo a mediados de 2027.

Fuente: El Periódico