Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La PeñaNuevo centro comercialReal ZaragozaBanda aragonesa Vive LatinoEclipseCrimen Tauste
instagramlinkedin

Lowi integra todo el fútbol y deportes de DAZN desde hoy en su oferta

La llegada de DAZN coincide con el arranque de la nueva temporada de LALIGA EA SPORTS

Con esta incorporación, Lowi refuerza su propuesta de entretenimiento con la mayor variedad de servicios de streaming

La llegada de DAZN coincide con el arranque de la nueva temporada de LALIGA EA SPORTS

La llegada de DAZN coincide con el arranque de la nueva temporada de LALIGA EA SPORTS / Lowi

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lowi anuncia que desde hoy sus clientes tienen disponible todo el fútbol y deportes de DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada de LALIGA EA SPORTS. 

El servicio de DAZN facilita a los clientes disfrutar de las competiciones deportivas más relevantes del panorama nacional e internacional a través de una experiencia sencilla e integrada. De esta forma, Lowi continúa ampliando las opciones disponibles para que cada usuario pueda personalizar su oferta de entretenimiento en función de sus intereses.  

Los clientes de Lowi podrán disfrutar del mejor deporte en directo con la misma filosofía que define a la marca: sencillez, transparencia y manteniendo el control de todos sus servicios desde la app Mi Lowi.

Planes para disfrutar del mejor fútbol

Lowi en el arranque de LALIGA EA SPORTS contará con:

  • Plan Fútbol de DAZN: el plan para los más futboleros, que incluye LALIGA EA SPORTS (5 partidos por jornada en 35 de las 38 jornadas y el partido en abierto), toda la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, la NFL y mucho más por 14,99€/mes durante 12 meses para todos nuestros nuevos clientes. Después el precio será 19,99€/mes.
  • Además, los clientes de cartera de Lowi contarán con el Plan Premium de DAZN: el plan más completo, con todos los contenidos de DAZN Fútbol y DAZN Motor, todas las competiciones de baloncesto de la acb (Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa) y la NBA (180 partidos, el All-Star Weekend al completo, las finales de conferencia y las Finales de la NBA), además de la NFL (5 partidos semanales, los playoffs, la Super Bowl y Game Time).

Una propuesta de entretenimiento cada vez más completa

Con la incorporación de DAZN, Lowi amplía su catálogo de entretenimiento con las competiciones deportivas más destacadas del momento. Esta nueva propuesta se suma al resto de plataformas ya disponibles en Lowi y consolida la oferta más completa del mercado español.  

Así, la compañía demuestra que cada cliente puede acceder a los contenidos que mejor se adaptan a sus intereses. Lowi continúa apostando por un modelo que permite combinar conectividad y entretenimiento de forma sencilla, flexible y adaptada a sus necesidades.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una de las hijas y su pareja como presuntos autores del crimen del matrimonio de Tauste y Criminalística entra en la vivienda
  2. El refugio de Isabel Díaz-Ayuso en Aragón: un pueblo muy jamonero perfecto para ver el eclipse
  3. En directo | Un espectacular incendio junto al embalse de La Peña obliga a desalojar cuatro pueblos y ya ha quemado más de 2.500 hectáreas
  4. Diego Monzón, una de las sensaciones de la pretemporada en el Real Zaragoza: 'Será jugador del primer equipo seguro
  5. Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
  6. Abre una nueva panadería de una conocida cadena en el centro de Zaragoza
  7. Tauste despide a Javier y Esther, “dos luchadores incansables” por causas justas e “imposibles de describir con palabras”
  8. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo

El debut de Aday Mara en la NBA ya tiene fecha y rival: los Spurs de Wembanyama

El debut de Aday Mara en la NBA ya tiene fecha y rival: los Spurs de Wembanyama

Gran éxito de público en la feria taurina de Huesca: Talavante y Roca Rey logran colgar el cartel de 'no hay billetes'

Gran éxito de público en la feria taurina de Huesca: Talavante y Roca Rey logran colgar el cartel de 'no hay billetes'

El exentrenador del Real Zaragoza que abandona el Cádiz a cuatro días de empezar la Segunda División: lo sustituye otro zaragocista

El exentrenador del Real Zaragoza que abandona el Cádiz a cuatro días de empezar la Segunda División: lo sustituye otro zaragocista

Todos los detalles del nuevo centro comercial entre Zaragoza y Utebo: diez millones de inversión y más de 100 empleos

Todos los detalles del nuevo centro comercial entre Zaragoza y Utebo: diez millones de inversión y más de 100 empleos

Un extraño delfín blanco y negro apareció en Las Grutas y sorprendió a los turistas: lo confundieron con una cría de orca

Un extraño delfín blanco y negro apareció en Las Grutas y sorprendió a los turistas: lo confundieron con una cría de orca

Estas son las recomendaciones de la DGT para el eclipse total de mañana: usar el transporte público y evitar viajes largos

Estas son las recomendaciones de la DGT para el eclipse total de mañana: usar el transporte público y evitar viajes largos

Los drones de la Guardia Civil controlan la evolución del incendio de Las Peñas de Riglos durante la noche.

En video | Evolución del indencio de La Peña.

Tracking Pixel Contents