El Coro Juvenil Amici Musicae ha querido rendir homenaje a artistas del pop español ya fallecidos cuyas canciones forman parte de la banda sonora de la vida de muchas personas. Algunos de los grandes éxitos de Antonio Vega, Antonio Flores, Enrique Urquijo, Inés Bayo y Pau Donés se podrán escuchar este domingo (19.30 horas) en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza gracias a la interpretación del conjunto coral dirigido por la soprano Vanesa García y a los arreglos realizados por el músico Óscar Carreras.

Este mix de pop español forma parte de uno de los cinco bloques que compondrán un concierto que promete un viaje a través de estilos de música muy diferentes con sorpresas para el público asistente. Amici Musicae Juvenil abrirá la velada con la interpretación de piezas clásico-corales, en latín, francés e inglés, algunas a capela y otras acompañadas por la pianista titular del conjunto, Sabina Erdozáin. A continuación, trasladará a los espectadores a la América de los años 30 con un repertorio gospel y después viajará hasta África, con canciones tan conocidas como The lion sleeps tonight, popularizada por el grupo The Tokens. El último bloque se centrará en el género del musical, en el que sonará la ganadora del Globo de Oro a Mejor canción This is me, perteneciente a la banda sonora de la película El gran showman.

Amici Musicae Juvenil está compuesto por 60 jóvenes de entre 16 y 26 años, y con este concierto se subirá dentro de su trayectoria por segunda vez en solitario al escenario de la sala Mozart. «Para nosotros es un reto llenar un programa de concierto de más de una hora de duración en solitario. Requiere mucho sacrificio de ensayos y de renovar repertorio, para que el público que asiste de manera fiel a nuestros conciertos nos escuche en registros diferentes y salga de la sala con ganas de volver», explica Vanesa García.

Los coralistas cantarán con mascarilla y estarán distribuidos por todo el escenario para guardar distancia interpersonal. Además de estar acompañados por la pianista Sabina Erdozáin, lo harán por la Novus Band, con Óscar Carreras a la dirección musical, arreglos y teclado; Guillermo Lacámara al saxo, Martín Gros al bajo y Santi Aguado a la batería.

El aforo de la sala Mozart del Auditorio está reducido al 50% y las entradas (10 euros) se pueden adquirir en cajeros Ibercaja y en la página web del Auditorio de Zaragoza.

El próximo viernes 4 de junio a las 19.00 horas el coro Amici Musicae Juvenil volverá a subirse a los escenarios, pero en esta ocasión al aire libre, en el quiosco de la música del Parque Grande, en un concierto organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la exposición floral. El conjunto coral volverá a interpretar algunas de las canciones que se escucharán este domingo.