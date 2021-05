Confiesa que cada año echa la vista atrás y se pregunta si merece la pena. «La respuesta siempre es sí», contesta sin pensar Rafa Blanca, que desarrolla su idea: «No he tenido nunca ningún momento de debilidad ni he parado nunca, no he vivido una crisis teatral. Siempre me he movido mucho y he hecho muchísimos personajes en muchísimos escenarios. Mi sensación cuando miro atrás es que tengo que hacer en los próximos 20 por lo menos lo mismo que he hecho hasta ahora». Y es que el actor aragonés cumplió justo dos décadas sobre los escenarios en el mejor momento de su carrera justo antes de que el confinamiento se llevara por delante los planes de casi todo el mundo.

Sin embargo, Rafa Blanca no es de los que se rinde fácilmente y no solo está recuperando la celebración de ese 20 aniversario sino que ahora se encuentra inmerso en la gira de un espectáculo diferente junto a la psicóloga Patricia Ramírez, La ansiedad no mata, pero fatiga. Producción que llega el martes (20.00 horas) a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. «La ansiedad es tan antigua como las cavernas, pero antiguamente era normal tenerla porque podía venir y atacarnos un oso y teníamos esa inquietud por salvarnos nosotros mismo. Hoy no tenemos ese oso que nos va a cazar, pero tenemos nuestros problemas que nos generan ansiedad por crearlos probablemente donde no los haya», explica Rafa Blanca. Y es que el espectáculo aborda precisamente eso, situaciones cotidianas de ansiedad explicadas por Patricia Ramírez y a las que Rafa Blanca les da un punto cómico. «Interpreto situaciones que a veces son casi escenas de perogrullo, pero muy visuales. Yo les aporto ese humor y esa somardez aragonesa que hacen que la gente pueda derivar la risa hacia esa situación y, cuando ya está relajada, escucha lo que Patricia les cuenta, cómo me calma y cómo me explica lo que me sucede. No es nada nuevo que el espectador se refleje con el perdedor, con el sufridor en el escenario, el público siempre lo hace», desgrana Rafa Blanca, que va más allá: «Ella verbaliza las cosas que nosotros intuimos como individuos pero a lasque no sabemos ponerle nombre. Patricia te acompaña para que veas cosas que te pasan a ti y te señala cómo puedes evitarlas».

En julio estrena su monólogo teatral dedicado al ciclista italiano Luigi Malabrocca

Junto a este espectáculo, Rafa Blanca está preparando un monólogo teatral dirigido por Alberto Castrillo–Ferrer con el que, ahora sí, quiere celebrar su vigésimo aniversario sobre las tablas: «Es una versión teatral de un texto periodístico de Matteo Cazzia que habla sobre Malabrocca. Es un ciclista en los 40 que se hace famoso por llegar el último en el Giro y hacer de ello un éxito, llegó a ganar más dinero que el que llegaba tercero», explica Rafa Blanca, que desvela que se aborda esa «Italia pícara de los 40, que también vivimos aquí, esa picaruela, ese intentar salir adelante» desde los 30 personajes que él interpreta. El estreno será el primer fin de semana de julio en el Festival Manhattan de Murillo de Gállego y a finales de octubre está previsto que se pueda ver en el Teatro del Mercado. «Rellenamos un hueco que hay en el teatro que habla muy poco sobre los deporte y, además, hablamos también de la vida misma a través de los ojos de un ciclista», concluye.