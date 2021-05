El cortometraje Retry de la zaragozana Marina Badía acaba de ser seleccionado a competición en dos importantes certámenes, The Queens World Film Festival de Nueva York y la 34ª Semana de Cine de Medina del Campo, Valladolid.

The Queens World Film Festival tendrá lugar entre el 23 de junio y el 3 de julio, un prestigioso festival internacional en el que Retry competirá en la sección Narrative Short junto a otros títulos de grandísimo nivel. Por otro lado, la 34ª Semana de Cine de Medina del Campo se celebrará antes, del 28 de mayo al 5 de junio, cita en la que Retry ha sido seleccionado junto a otros seis trabajos dentro de la sección Fantasmedina. Única mujer en su categoría, la cineasta zaragozana concursa entre autores que ya cuentan con preselecciones al Oscar o selección a los Premios Goya. Anteriormente, Retry había participado en el FIBABC, Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC con soporte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Hay una forma simple de hacer una trampa. Lo difícil es crearla pensando que es para uno mismo. Retry es un viaje hacia el lado más oscuro del ser humano, hacia la zona más salvaje y retorcida que se esconde en cada uno de nosotros. Una y otra vez, vuelta al lugar de partida sin haber podido borrar todo lo que nos ha devuelto ahí. Para seguir adelante, necesitaremos volver a caer en el mismo lugar, necesitaremos una trampa en la que la presa seremos nosotros mismos. Sigue, adelante, incansablemente, vuelve a caer, ¿cuántos intentos son necesarios para alcanzar la perfección?

Retry es un thriller psicológico rodado en Estados Unidos. «Cuando se tambalean los pilares de la vida de Julia, la protagonista, comienza ese terror psicológico empujado por la frustración, el miedo y la incertidumbre de hacia dónde dirigir su vida. La falta de control y de certeza son las bases del terror en Retry. Desde mi punto de vista, somos mucho más auténticos cuando estamos solos. Existe cierto rechazo y a veces miedo a pasar mucho tiempo en soledad, quizá sea porque en esos momentos de introspección uno se puede topar con cosas que no le gusta ver de sí mismo. El personaje de Maite Uzal sufre tal falta de empatía por los otros que su propia realidad queda totalmente distorsionada. Me inspiré en la idea de que los remordimientos desaparecen si crees firmemente en tus mentiras», apunta Badía.

Badía ha dirigido piezas audiovisuales en todas las ciudades donde ha vivido: Madrid, Lisboa, Granada, Nueva York y Santiago de Chile. Sus inquietudes cinematográficas se han visto nutridas en grandes escuelas como New York University, School of Visual Arts, Escuela de Cine de Lisboa y la Universidad Complutense de Madrid. En su haber cuenta con premios internacionales tanto en Estados Unidos como en Europa, destacando la selección de uno de sus primeros trabajos, Fate (2012) por el director danés Lars Von Trier para formar parte de su proyecto Disaster 501: What Happened to Man? exhibido en el Copenhagen Art Festival.