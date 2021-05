Cuando Ana Asión y Antonio Tausiet supieron de la existencia de la película perdida sobre el capitán Fermín Galán –uno de los impulsores de la sublevación de Jaca en 1930–, pensaron que aún podía ser posible encontrar una copia. Hoy no han perdido del todo la esperanza, pero saben que esta posibilidad es cada vez más remota tras casi un siglo desaparecida. Lejos de desanimarse y abandonar el proyecto, aprovecharon toda la documentación y los datos recopilados en su investigación para comenzar a armar un libro que ahora es clave para conocer más sobre la sublevación de Jaca, uno de los episodios que motivaron la proclamación de la Segunda República en 1931.

El 12 de diciembre de 1930 la bandera republicana ondeó por primera vez en una institución pública: el Ayuntamiento de Jaca. Sólo cuatro meses después, el 14 de abril de 1931, se proclamó la República en todo el país. «La sublevación fue un intento fallido, pero sembró la semilla y sobre todo, se convirtió en un motivo de esperanza. El fusilamiento de Galán y García Hernández dos días después de protagonizar la sublevación de Jaca espoleó todavía más a los partidarios de acabar con el antiguo régimen. Nuestro libro se suma a la reivindicación de aquellos hechos, centrándonos en la película y así añadiendo un capítulo más a la necesaria recuperación de la memoria histórica», explica Asión, autora junto a Tausiet de Fermín Galán: la película de la sublevación de Jaca.

Ambos comenzaron a investigar gracias a unas ayudas del Instituto de Estudios Altoaragoneses, que posteriormente se animó a publicar los resultados tras la intensa tarea de documentación realizada. «Además de hablar con los especialistas en la sublevación de Jaca, agotamos el catálogo de archivos y bibliotecas que pudieran aportar luz al asunto, incluyendo filmotecas y estudiando la bibliografía asociada. Las hemerotecas jugaron un papel muy importante, ya que en los periódicos y las revistas de la época que consultamos encontramos abundante información sobre el largometraje», indica Tausiet.

El libro reconstruye la historia del filme, pero también recorre la biografía de Galán, «un militar idealista que estuvo luchando en África, participó en la Sanjuanada (el golpe de Estado de 1926), fue preso, escribió dos libros y acabó fusilado por la monarquía». «Hemos dividido el libro en dos partes diferenciadas: primero contamos la apasionante vida del capitán gaditano y las circunstancias de su sublevación. Y después introducimos el tema de su conversión junto con García Hernández en héroes de la República, con todas las manifestaciones sociales y culturales asociadas. Acontecimientos que a su vez desembocaron en la realización de la película, que es un repaso por la biografía de Galán», explica Asión.

Los autores han querido centrarse más en los elementos históricos y culturales que rodearon al proyecto de la película antes que en los políticos. «El libro enmarca el largometraje primero en sus circunstancias políticas y después presenta la situación del cine español en aquella época. La intención final es ofrecer todos los datos posibles sobre la película para darla a conocer y, en su caso, provocar su recuperación», apunta Tausiet.

La grabación del filme, que tenía una clara función propagandística, fue un acontecimiento en esa época. «Estamos hablando de la etapa de transición del cine mudo al sonoro, un momento histórico para el arte y para el país. La filmación recorrió toda España, siguiendo la trayectoria de Galán, y la prensa se hizo eco. Por ejemplo, hemos rescatado una nota del periódico El Pirineo Aragonés donde se da cuenta del rodaje en Jaca», señala Asión.

Pero, ¿cómo es posible que no se conserve ni una sola copia? Como comenta el historiador de cine Fernando Sanz Ferreruela en el prólogo, es un caso habitual: las películas de la época se han perdido en su mayoría, ya que no se les daba la importancia cultural que sí se les otorga hoy. «Muchas bovinas se quemaron, otras se reciclaron para convertirlas en objetos de plástico... En el caso de Fermín Galán, de la que hemos demostrado que tuvo mucha difusión contra la corriente historiográfica que afirmaba lo contrario, debieron de existir muchas copias, pero de momento no ha aparecido ninguna, aunque no perdemos la esperanza», destaca Tausiet.

El libro, que recoge fotografías y artículos de prensa de la época que ilustran la trascendencia del largometraje, se publica en la colección Altoaragoneses, dedicada a difundir de manera accesible pero sin perder la exactitud científica a personalidades destacadas de la provincia con textos e imágenes históricas. El libro se presentará el próximo 26 de mayo en el Paraninfo de Zaragoza con la participación de Fernando Sanz.