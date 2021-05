La periodista Cruz Morcillo da voz a cuatro investigadores en su nuevo libro, "un homenaje a todos los policías y guardias civiles que le han ayudado". Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra. Editado por Libros del K.O.

Acaba de llegar a las librerías un nuevo libro sobre crónica negra. Podría ser uno más, pero tiene de especial que las historias las cuentan esos policías y guardias civiles que cazan monstruos. Lo firma usted y lo ha titulado ‘Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra’. ¿Por qué esa perspectiva para contar historias?

No quería contar los casos como una novela, quería hacerlo con los ojos de los investigadores porque cada asunto ha afectado a sus vidas y quería demostrar cómo. A ello se suma también una labor documental y de hemeroteca que completa el relato.

Sus nombres son Jesús Rubio, Carmen Pastor, Esmeraldo Rapino y Joaquín Palacios. ¿Fue fácil convencerles y más aún que sus nombres apareciesen? Usted y yo sabemos que el anonimato es lo que más les gusta a las fuentes.

Efectivamente, lo más complicado fue sacarles del anonimato, aunque hay que reconocer que el hecho de que no estuvieran en activo ayudó. Fue una sensación rara porque los periodistas de sucesos estamos acostumbrados a lo contrario y a poder contar lo que nos dejan contar.

El lado humano de esos agentes está muy presente en libro. Jesús Rubio se casó y se quedó sin luna de miel porque habían secuestrado al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo. ¿Cómo es la vida de los agentes de Homicidios?

Sin horarios, caóticas, viven al día, ven como celebraciones marcadas en el calendario pueden saltar por los aires. En eso los investigadores y los periodistas de sucesos tenemos vidas paralelas. Carmen Pastor me contó que la Navidad que sus hijas ya eran conscientes de los regalos no pudo disfrutar de ver sus ojos abriendo los regalos de Papá Noel porque le llamaron para un asesinato. Es uno de tantos ejemplos. También son muy importantes sus familias porque, tal y como dicen, tener una estabilidad en lo personal es vital para estar centrado.

Algo que resalta es el buen carácter de esta gente, pese a lo peliagudo de las circunstancias. Le leo una frase que escribe a raíz de un crimen ocurrido el 24 de diciembre de 1999. Habían asesinado al portero de una finca de Madrid porque al criminal le estorbaba para desvalijar los lujosos pisos. «Como el humor campa entre la muerte para hacer soportable sus olores y escondites, el compañero que le tocó en ese caso, el inspector Lamelas, y ella buscaron un nombre especial: operación Feliz Navidad». ¿Cómo se compagina?

El humor es imprescindible ante tanto dolor. En esto también nos parecemos. La mochila de carga de desgracias es tal que es necesario realizar comentarios que para gente de fuera suenan a frivolidad o a barbaridad, pero que son un escudo para liberar tensiones.

Queda muy patente que Homicidios ha cambiado con las nuevas tecnologías. ¿El olfato se camufla con tantas pruebas?

Quien haya trabajado con los de Homicidios de hace 30 años y con los de ahora uno ve que solo ha cambiado la tecnología, pero que las ganas de trabajar, de analizar cada detalle sigue ahí, al igual que el olfato. La cuestión es que gracias al ADN o a poder analizar conversaciones de WhatsApp incluso borradas les ayuda y mucho.

Usted cuenta algo en su libro que no se sabía del crimen de los niños de Córdoba. Un agente tuvo ese olfato y le dijo a Pastor que los dientes de la hoguera en la finca de Bretón le parecían a los que ponían sus hijos al ratoncito Pérez. Sin embargo, la forense hablaba de huesos de animales.

Esa frase lleva consigo mucho dolor. La investigación hubiera estado terminada en dos días y no en 9 meses si no se hubieran seguido los postulados de una supuesta científica. Hay que tener en cuenta que a veces lo que el laboratorio dice no es lo mismo que lo que marca la investigación y ahí suele enmarañarse el caso.

Repasa varios crímenes como el chapero del hotel Praga, el asesino de la baraja… ¿Con cuál se queda?

El asesino de la baraja sin duda. Escribí mucho de él, pero entre otros detalles cuento que en el momento de entregarse a la Policía no dudó en vacilar a los agentes diciéndoles que iban a escribir un libro sobre él. Era una psicópata. Por otro lado he descubierto casos que desconocía como el del crimen de la enfermera del Gregorio Marañón, ocurrido en 1991. Isabel Leo, de 32 años, fue violada y asesinada, pero su crimen quedó impune. Sabían quién era por el modus operandi, incluso intervinieron un listado de enfermeras con horarios y nombres, pero no pudieron cazarlo.

¿Por qué el asesino tiene generalmente cara de hombre?

Cada vez hay más mujeres asesinas, han pasado de representar un 5% al 10%. Hay mucho crimen inexplicable que son fruto del arrebato y el hombre es más propenso, la mujer calcula más y, por lo tanto, ese tiempo para pensar también lo tiene para cambiar de opinión.

Menciona especialmente un apartado de desaparecidos. ¿Son una espinita de los agentes?

Y mía. En eso coincidimos investigadores y periodistas de sucesos porque uno acaba teniendo una relación muy cercana con las familias y son realmente dolorosas. Son una cancelación de la vida porque cuando encuentras el cuerpo y al asesino la amargura es diferente.

Aunque el libro tiene como protagonistas dos policías nacionales y dos guardias civiles usted también está presente y da su opinión. Cuéntenos ¿Cómo fue su entrada en el mundo del periodismo de sucesos? ¿Recuerda su primer cadáver?

Iba para cultura. Entré en ABC de becaria y el compañero que entró en sucesos dio que no le gustaba nada. Vi a mi compañero y hermano Pablo y a mi jefe Ricardo ahí con sus trajes riéndose sin parar, diciendo barbaridades y fue amor a primera vista. Le cambié el puesto y ya hasta ahora. No podría hacer otra cosa que no fueran sucesos, pese a lo complicado que es. Con lo de los cadáveres, la verdad no me gusta mucho porque no soy nada morbosa, pero fue un crimen de una prostituta. Estaba de guardia en el Anatómico y un técnico forense me la enseñó en la cámara frigorífica.