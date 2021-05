Me encontraba ordenando mi biblioteca cuando de repente se mostró ante mis ojos, igual que si me estuviera llamando a gritos y se quejara con razón. Me pareció ridículo no habérmelo leído todavía, y rápidamente decidí poner remedio a tal torpeza. En su día lo había comprado a sabiendas de que conmigo tenía garantizado el éxito, pues estos libros que ayudan a descubrir personas y personajes me encantan. Una vez descubiertos sé que voy a seguir profundizando en sus vidas y en sus obras si es que mi curiosidad se ha despertado y ya no hay quien la detenga.

Seguro que muchos de nosotros hemos oído los nombres de las mujeres, contemporáneas todas ellas, que ocupan estas páginas, pero no estoy tan seguro de si muchos de nosotros hemos escuchado el porqué de su relevancia y cuáles son los logros personales y profesionales de cada una de ellas. En su mayoría están vinculadas a la literatura y partiendo de esa disciplina han crecido hasta agigantarse, expresando aquello que convierte el folio en blanco en historias que se atreven con la distopía más desconcertante y con el realismo más crudo. No importa, no les faltan ideas, imaginación, intuición y conocimientos para que los detalles que se advierten en sus tramas sean producto de una observación minuciosa.

Es muy difícil encontrar las palabras adecuadas para construir un retrato que se convierta en un mundo, que además se muestra lleno de posibilidades y de caminos por los que cualquier lector ansía transitar. Más aún si se hace con humor y frescura sin olvidar el rigor. Dada la intensidad de las vidas de quienes se erigen en auténticas protagonistas, las anécdotas que se acumulan línea tras línea son suculentas, se retienen en la memoria sin esfuerzo ninguno y animan a cubrir con una capa de cariño y ternura las experiencias plasmadas. Una sonrisa es inevitable, también el silencio a veces, y por supuesto la emoción, que se desborda en función de las dificultades narradas. Son pioneras, son únicas, son referentes que a veces crecieron sin saberlo, entregadas al deseo de seguir su camino a costa de lo que fuera y de quien fuera, individuos que incluso pertenecían a su mismo entorno y que solían censurar sus ilusiones.

Elvira Lindo, la autora, se concede su espacio y se autorretrata con esa manera mágica de contar que le da a su prosa un toque tierno y desenfadado. Logra hablar de sí misma con la entereza que pondría otro si se limitara a observarla a cierta distancia. Sabe elegir los términos para que desprendan lealtad y coherencia. Es cuestión de oficio y de no callarse nada, porque no tendría ningún sentido ir por ahí con eufemismos a estas alturas. Por eso me gusta tanto ese último capítulo, tan certero como broche final y que se convierte en el mejor indicativo de que todos los textos anteriores son semillas cuyas flores y frutos ella ha sabido recoger.

El título lo dice todo: 30 maneras de quitarse el sombrero, un homenaje perfecto a aquellas valientes, artistas que desafiaron las normas establecidas hace aproximadamente un siglo y desnudaron su cabeza sintiendo que por fin sus ideas volaban libres. Editada por Seix Barral, es una obra que ya lleva un tiempo expuesta en las librerías, pero no hay caducidad en el contenido, que merece ser revisitado cada vez que urge un encuentro con lo perdurable, 30 nombres que hay que conocer. También sus trabajos, que merecen ser leídos y considerados.

Con muchas de estas mujeres yo ya había coincidido alguna vez, pero no con todas. Las sensaciones se agolpan y la diversidad enriquece, de modo que estoy seguro de que no tardaré en entrar en sus escritos, la mayoría elaborados allí donde pudieron, espacios amplios o reducidos que en absoluto se asemejaban siempre a la comodidad de un cuarto propio, circunstancia que se convirtió en una importante proclama de la gran Virginia. Apasionadas y apasionantes, no dudaron en encontrar tiempo para zambullirse de lleno en la prosa o la poesía, revistiendo a ambas de vanguardia y dando vida a pequeñas creaciones que, si de soñar a lo grande se trataba, podían en adelante ser merecedoras de un Nobel de literatura.

En definitiva: este es un libro delicioso por el que me quito el sombrero.