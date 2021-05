Fue un auténtico placer darse una vuelta el sábado con Pau Riba en el Centro Cívico Delicias por la Barcelona más galáctica, hippie, surrealista y creativa. Esa que, sin abdicar de sus orígenes y de su lengua, traspasó fronteras geográficas y mentales. Pau Riba (a punto ahora de cumplir 73 años), junto con Jaume Sisa, fue el gran maestre de un movimiento que, aunque incluido en la 'nova cançó', jugó con sus propias reglas; un grupo de locos inmaculados que creyeron que el sol podía salir cualquier noche.

Acompañado por una bajista, un batería y un multinstrumentista (teclados, saxo, flauta), Riba, tan desprejuiciado como en sus mejores años en Formentera, se paseó por el repertorio con el entusiasmo de antaño, aunque su voz no sea la de siempre. Abrió y cerró la velada con dos canciones de antiquísima factura: La princesa del bosc y Taxista, pieza que grabó en su primer Ep (1967), que tres años después recogió en Dioptria I, y que el sábado terminó con cadencias Lou Reed.

El álbum Dioptria II, de 1971, aportó más canciones al programa: Cançó 7a en colors y L’Home Estàtic, con aires de Dylan. Al matí just a trenc d’alba, composición de 1969 grabada en 1990 en Joguines d’època i capses de mistos; Dolça esclavitud («De tu rostro de concha y suave dibujo soy reo y esclavo eterno de la belleza, y no hay fe en la tierra o suficientemente virtud como para hacerme renegar de las cadenas que me condenan a tan dulce esclavitud»), de Amarga crisi, un disco de 1981; Donya mixeires, de Joguines d’època i capses de mistos (1999) y Perque fes res, de Disc Dur (1993) completaron el repertorio. Riba llegó para recordarnos que fue el hombre estático de tiempos muy movidos.

Bladimir Ros, esa banda de perturbadores que lideran el cantante, poeta y bululú Ros Beret y el excelente guitarrista Carlos Chahuan, precedió en el escenario a Pau Riba. Con textos que transitan por los arrabales del imperio y músicas inspiradas en folclores y retazos de blues, Bladimir Ros no tiene ahora parangón en el universo aragonés de las músicas populares. El sábado recordó cuatro canciones (Venganza de pernada, 1960, Descenso al Maesltröm y El rey de Andorra) de su primer disco, homónimo. También sonaron La depresión del Ebro (una certera gamberrada sobre la Zaragoza gusanera), Nocturno (título provisional, al parecer), Habanera del bulubú y una vibrante versión de una pieza de ese traficante de emociones ruso que fue Vladimir Vysotski (1938-1980). Probablemente todas ellas formarán parte del próximo y doble álbum del grupo.

Bladimir Ros es una especie que hay que cultivar. Solo un detalle empaña algo sus atractivos conciertos: los momentos en los que Ros Beret, que posee una voz notable, pasa de la entonación al desgarro, en un intento de dar más profundidad a lo que canta. No necesita ese recurso: la intención y el matiz son elementos suficientes para que los textos que canta penetren en lo más hondo del espectador. Por cierto: pese al anuncio hecho en un artículo publicado como previa del concierto, no hubo (como era obvio) en la actuación de Bladimir Ros teatro ni audiovisuales. Solo canciones. Buenas canciones, por cierto.