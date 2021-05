Hacía mucho tiempo que los centros de arte de Zaragoza no estaban tan llenos de vida. El Día Internacional de los Museos, que oficialmente se conmemoró el pasado martes pero cuya celebración vive este fin de semana sus jornadas grandes, insufló este sábado grandes dosis de oxígeno a las salas de la ciudad. Diferentes actividades, intervenciones artísticas y actuaciones musicales en directo llenaron de visitantes los museos tras doce meses casi en blanco por la pandemia. El año pasado para estas fechas las salas seguían cerradas y el Día Internacional de los centros de arte no pudo ir más allá de los muros de internet. Quizá por eso aún había más ganas de consumir cultura.

La programación preparada por el Ayuntamiento de Zaragoza fue muy bien recibida por un público de todas las edades. «Ahora hemos venido a ver esta actuación de música y luego iremos con los peques a un espectáculo de circo que hay en el Museo del Fuego, que reservamos las invitaciones hace unos días», explicó este sábado por la mañana Darío Marín mientras disfrutaba de la actuación del grupo zaragozano Lux Naturans en el Museo del Teatro de Caesaraugusta. Cerca de ellos, Raúl Guerrero esperaba paciente a ser retratado por la pintora aragonesa Isabel Garmon. «Me enteré de que iba a estar aquí haciendo retratos y me inscribí porque no quería perder esta oportunidad, además de que quería participar en el Día de los Museos para darles visibilidad», subrayó Guerrero.

Porque eso sí, para asistir a algunas de las actividades era necesario reservar unas invitaciones que llevaban tiempo agotadas. Era el caso de la iniciativa 'Enigma Gargallo', que se celebró este sábado por la tarde en el museo del escultor de Maella e invitaba a los participantes a resolver un auténtico misterio. Como el resto de espacios, el Pablo Gargallo recibió un buen número de visitas. «Nunca habíamos venido y como hoy habían organizado esto de la música nos hemos animado», destacaban María y Jorge, dos zaragozanos de 20 y 21 años. Ese era precisamente el objetivo que perseguía el ayuntamiento cuando programó la actuación de DJ Chelis, que dialogó por la mañana y por la tarde con el artista Steve Gibson.

El Museo del Foro también vivió una jornada muy animada como en estos últimos días. «Esta semana hemos notado un fuerte incremento y ya hemos recibido a visitantes de fuera de la comunidad, sobre todo de Madrid y Valencia», destacaron desde el museo. El fin del estado de alarma y el levantamiento de los cierres perimetrales de las comunidades también está ayudando a elevar las visitas. «Ayer nos comentaron que los museos municipales han recibido en los últimos tres días a las mismas personas que en todo febrero», apuntaron.

De lo que no hay duda es de que este Día Internacional de los Museos llega en un escenario muy diferente al que se vivía hace solo un año, cuando todos las salas aún estaban cerradas por el confinamiento. De hecho, poco a poco se empieza a percibir un cambio de tendencia y las visitas han subido en los últimos meses. «Yo suelo acudir frecuentemente y de un tiempo a esta parte sí que noto que hay más gente», señaló Lucía Rivera en el Museo del Foro. Este espacio acogió este sábado las intervenciones artísticas de Maiky Maik y Javier Remírez de Ganuza, quienes defendieron el papel de la cultura en estos tiempos pandémicos.

Que la cultura sana y alimenta lo constataron este sábado los niños que acudieron al Museo del Fuego a disfrutar de la actuación de circo 'Historias con Jano'. «Hacía mucho que no veía un espectáculo en directo y me he acordado de que me gustan mucho», aseguró Jorge, un chaval de nueve años. Tal y como destacaron desde el museo, las reservas para esta actuación llevaban «muchos días» agotadas.

El Museo Goya también vivió un día muy animado. Cristina y Miguel acudieron con su hijo Eric, que está conociendo al genio aragonés en su clase de primero de Primaria: «Ya sé bastante de Goya, aunque aquí podré aprender aún más». Aunque solo sea por eso, el Día de los Museos ya ha cumplido.

La programación para este domingo

La programación especial que ha diseñado el Ayuntamiento de Zaragoza para conmemorar el Día Internacional de los Museos finaliza este domingo. Aunque no tantas como este sábado, las salas de la ciudad vuelven a acoger diversas actividades (para algunas hacía falta reservar unas invitaciones que ya están agotadas). El Museo Pablo Gargallo acoge a las 10.00 la iniciativa ‘Youtubers en el Museo’ y el Museo Del Fuego la actuación de circo ‘Historias Con Jano’ (11.30 y 12.30). Las intervenciones artísticas y la música en vivo vuelven al Museo del Foro con la actuación del dúo musical zaragozano Santoral (pases a las 11.30, 12.15 y 13.00); al Museo del Teatro de Caesaraugusta con Dani Cutillas + Isabel Garmón en horario de mañana; y al Pablo Gargallo con Steve Gibson + Lady Funk (también por la mañana). En este último museo se puede seguir escuchando el tema realizado por el rapero Kase.O, que se ha inspirado en la escultura de Gargallo, ‘Pequeño marinero con pipa’ (se puede escuchar a través de un QR).