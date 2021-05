Una nueva polémica envuelve al exdirector del Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca, Juan Guardiola, que el pasado enero fue cesado en su puesto. Guardiola ha acusado al actual concejal de Cultura, Ramón Lasaosa, de «censurarle» presuntamente un texto en la web del festival Periferias. «Ha sido un acto de censura y un abuso de poder inaceptable», denuncia.

Según su versión, el anterior programador de Periferias le encargó la redacción de un texto para contextualizar los cuatro proyectos expositivos que se muestran en el CDAN dentro de Periferias y que Guardiola organizó antes de su cese. «Yo lo envié el 16 de mayo y estuvo unos días colgado en la web del festival, pero el lunes fue eliminado», apunta. Fuentes del ayuntamiento indican que el actual equipo del Área de Cultura no encargó ningún escrito a Guardiola y que, por tanto, «no puede censurar algo que no ha encargado». "No hay nada que decir sobre un texto elaborado por una persona que no tiene ninguna relación directa ni con el ayuntamiento ni con el festival Periferias", apuntan las citadas fuentes.