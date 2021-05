El regreso de la Feria del Libro a la plaza del Pilar ha demostrado este sábado que los zaragozanos tienen ganas de que la cultura vuelva a la calle. Cinco minutos antes de que abriera sus puertas a las 11.00 horas, unas 80 personas ya aguardaban pacientes para conseguir la firma de sus escritores más preciados en una jornada en la que la asistencia de público fue notable. La celebración confirma que la vuelta a la normalidad está cada vez un poco más cerca, aunque esta Feria del Libro, que se prolongará hasta el próximo domingo 6 de junio, seguirá siendo atípica. El aforo está limitado a 250 personas y el recinto está vallado para controlar mejor la entrada de los asistentes.

«Al menos se ha podido celebrar, que no es poco», ha destacado nada más entrar Natalia Guerrero. No le faltaba razón teniendo en cuenta que la pandemia obligó el año pasado a suspender varias veces la feria, que al final tuvo que celebrarse a refugio en la sala Multiusos en diciembre. «No es exactamente lo mismo porque tienes que tener algo más de cuidado con las distancias y eso, pero se le parece mucho; lo han montado muy bien», ha asegurado la zaragozana Marisa Ferrer.

Eso sí, como ya sucedió en el pasado Día del Libro celebrado en el Parque Grande, las filas fueron casi constantes durante todo el día, aunque la organización controló que se cumplieran las medidas 'anticovid' y el tiempo de espera fue muy inferior al del 23 de abril. «Nosotros hoy hemos venido pronto porque en el Parque Grande hicimos una fila de una hora y media», ha señalado Sandra Mateo, de 28 años, que también pensaba visitar la feria por la tarde para conseguir la firma de María Frisa.

En este sentido, la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza (Copeli) volvió a pedir a los lectores que espacien sus visitas teniendo en cuenta que aún queda más de una semana de feria. «Yo creo que eso se va a producir de forma natural porque no se concentra todo en el mismo día», ha explicado la presidenta de Copeli, Marina Heredia. Para minimizar las esperas, la organización ha creado dos filas: una para los visitantes generales y otra para los lectores que quieren sobre todo que un autor concreto les firme un ejemplar.

Arancha Azuaje y Alejandro Barrero respondía a este perfil. Habían venido ex profeso desde Tudela para que Bernard Torelló les firmara 'El Demonio de Arbennios'. «Es 'youtuber' y el mayor divulgador de Tolkien en España, somos muy fans», ha apuntado Barrero. Torelló, por su parte, ha reconocido estar entusiasmado. «Es la primera vez que firmo en una feria y la verdad que esto no tiene precio. Yo estoy acostumbrado a relacionarme con la gente por el ordenador y el contacto cuerpo a cuerpo no tiene comparación», ha destacado.

En este mismo sentido se ha manifestado Daniel Viñuales, que este sábado y este domingo firma ejemplares de 'Señoría Labordeta'. «La gente tiene ganas de verse en tres dimensiones», ha subrayado. «Ha sido un año muy complicado y hay un cansancio generalizado de lo virtual. Nos relacionamos y trabajamos de forma telemática y ya hay ganas de vernos cara a cara», ha abundado Raúl Herrero, de la editorial Libros del Innombrable.

En la feria, que incluye a 43 expositores distribuidos en 57 casetas, ganan por goleada los escritores de la tierra, que durante toda la semana firmarán los libros que han publicado en los últimos meses. «Al final esto anima a la gente porque es una fiesta de la cultura, tan necesaria en estos momentos», ha destacado el periodista y escritor Rafael Rojas, que este sábado firmaba ejemplares de 'Zaraguayos'.

La feria vuelve a abrir este domingo sus puertas de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas. «Las pantallas y el 'Zoom' no podrán sustituir nunca a un evento como este», ha aseverado Felipe Ordóñez, mientras «hacía tiempo» a que llegara el escritor José Luis Corral.

Los escritores que firman este domingo

Más de 250 escritores van a pasar desde el pasado viernes y hasta el próximo domingo por la Feria del Libro de Zaragoza. La gran mayoría serán autores aragoneses que firmarán las obras que han publicado en los últimos meses. Hoy, una de las más demandadas será sin duda Irene Vallejo, que firmará por la mañana y por la tarde (el horario es de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas) ejemplares de sus libros ‘El silbido del arquero’, ‘Alguien habló de nosotros’ y ‘El futuro recordado’. A las 11.00 horas también comenzarán a firmar autores tan conocidos como Juan Bolea, María Frisa, Clara Fuertes, Michel Suñén, Chesus Yuste, Carlos Azagra o Joaquín Berges. Entre las 11.30 y las 14.00 horas, Carmen Santos firmará ejemplares de su exitosa novela ‘Flor de Arrabal’, mientras que de 12.00 a 14.00 le tocará el turno al historiador José Luis Corral, que llega con sus dos últimos títulos: ‘El Conquistador’ y ‘La reina olvidada’.

Ya por la tarde pasarán por la plaza del Pilar escritores como Domingo Buesa (‘La tarde que ardió Zaragoza’), Daniel Viñuales (‘Señoría Labordeta’) Eloy Morera (‘Cutanda’), Roberto Malo ( ‘Chico Águila’) o Ángela Labordeta (‘Equilibrista’ y ‘Tacones y muñecas’). Toda la programación y los horarios puede consultarse en la web de la Feria del Libro de Zaragoza, que este año regresa a la plaza del Pilar tras el parón obligado por la pandemia. Las firmas de libros serán el principal atractivo del certamen, ya que las restricciones de aforo (solo podrán acceder 250 personas a la vez) y las medidas sanitarias han impedido celebrar las actividades paralelas de otros años. De hecho, los organizadores tildan esta vigésimo octava edición como una cita «de transición» a la espera del regreso de la ansiada normalidad.