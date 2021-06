El escritor Ildefonso Falcones ha esgrimido varios contrainformes tributarios para tratar de demostrar la legalidad del entramado societario radicado fuera de España con el que presuntamente evadió impuestos y reducir la cuota defraudada, que Hacienda ya ha aceptado rebajar tras una nueva revisión.

En el juzgado de lo penal número 25 de Barcelona han declarado este martes los peritos que elaboraron los informes tributarios encargados por la defensa del escritor y su esposa, para quienes la Fiscalía pide nueve años de cárcel al acusarles de defraudar 1,4 millones de euros de los beneficios de libros superventas como 'La Catedral del Mar', entre los años 2009 y 2011.

El ministerio público basa su escrito de acusación en informes de la Agencia Tributaria que cifran en 1,4 millones la cuota que el matrimonio defraudó cediendo presuntamente los derechos de autor a un entramado de sociedades radicadas en otros países, algunos de ellos considerados paraísos fiscales.

El perito de la Agencia Tributaria que elaboró el dictamen sobre el fraude fiscal atribuido a Falcones ha admitido este martes, sin embargo, que Hacienda ha modificado en tres ocasiones sus conclusiones sobre el importe, a partir de las alegaciones formuladas por los informes tributarios aportados por el escritor. Según la defensa, en sus últimas conclusiones -del pasado mes de abril, una vez la Fiscalía ya había presentado su escrito de acusación y la instrucción del caso estaba ultimada- Hacienda cifró el fraude en cerca de 700.000 euros.

El inspector de la Agencia Tributaria, que en su declaración ante el juez no ha precisado la cifra que consta en su último informe, sí ha reconocido que ha rebajado la cuota, pero únicamente en su cuantía, sin que hayan variado los criterios por los que se estimó que Falcones había eludido el pago de impuestos. Las sucesivas modificaciones de la cuota defraudada por parte de Hacienda han sido utilizadas por la defensa para cargar contra los informes de la Agencia Tributaria.

A preguntas de los abogados, los especialistas tributarios de la defensa han asegurado que no es habitual que la Agencia Tributaria modifique en sucesivas ocasiones sus conclusiones. "En los veinticinco años que llevo de perito no he visto tres rectificaciones de un informe pericial", ha dicho uno de ellos.

En el segundo día dedicado a las pruebas periciales, que proseguirán el próximo viernes cuando está prevista la declaración de los acusados, los expertos de la defensa han negado que las sociedades de Falcones en terceros países conformaran un entramado simulado con el único fin de evadir impuestos. Así lo demuestra, ha apuntado uno de ellos, el hecho de que Falcones repatriara los fondos a través de una sociedad con sede en la Unión Europea: "no tiene sentido que si tanto nos gustan los paraísos fiscales, a la hora de cobrar los rendimientos nos vayamos a Europa. Sería más cómodo que lo quisiera ocultar en el Caribe".

También creen los peritos que el contrato con el que Falcones cedió los derechos de 'La Catedral del Mar' a una sociedad mercantil vinculada a su bufete de abogados "era con precio de mercado" porque, han señalado, se firmó dos años antes de que se supiera que el libro superventas "iba a ser la locura que fue". Según uno de los peritos, ese tipo de cesiones de derechos a una sociedad limitada "se hace todos los días. Así se pretende gestionar mejor una actividad empresarial y se hace con un precio que hemos visto es tan válido como cualquier otro".