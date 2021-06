Un obús en el corazón, protagonizada por Hovik Keuchkerian, llega por primera vez a Zaragoza este viernes y sábado al Teatro de las Esquinas. La obra, dirigida por Santiago Sánchez, narra la vida de Wajdi Mouawad, autor del texto. Su salida del Líbano por la guerra civil, un nuevo comienzo en Canadá, la relación con su madre y las dificultades para enfrentar su pasado son llevados a escena por Keuchkerian, en el papel desde 2014.

El actor comparte origen con Mouawad, pues ambos son nacidos en Beirut y se vieron obligados a salir del país con el inicio del conflicto armado. “No me centré en nuestras similitudes, me fijé en lo que se contaba en el libreto”, afirma Keuchkerian, que define Un obús en el corazón como una obra “eterna, inmortal” y en la que encuentra nuevos matices en cada nueva puesta en escena. El texto, que Keuchkerian ya ha representado en más de 200 ocasiones, “podría ser una nueva Biblia”, en palabras del actor que da vida a Wajdi Mouawad en las distintas etapas de su vida.

La obra de teatro está basada en Visage retrouvé, primero de los libros del escritor libanés. El protagonista cambia de un reproche inicial contra su madre a valorar lo que ella hizo por salvar a su familia. “Es un camino de reconocimiento, perdón y de reencuentro con su madre”, señala Santiago Sánchez, que vio en Hovik Keuchkerian el actor ideal para reencarnar este papel. “No es una obra de teatro más, es una historia de vida”, afirma el director de la obra.

Tras siete años de monólogo y con el texto interiorizado, la relación del ganador del Feroz a mejor actor protagonista de una serie por Antidisturbios con el teatro y con la obra es muy distinta a los inicios. Habiendo viajado por toda España con algunos shows de comedia, Keuchkerian se enfrentó al drama en las tablas por primera vez con la obra de Mouawad: “Hasta que no estuve con Santiago no descubrí la grandeza del teatro, me di cuenta de que es auténtico rock and roll”. La cercanía con el público y la actuación en directo son dos de las sensaciones que más atraen al actor durante la representación de Un obús en el corazón: “Me gusta mirar a los ojos de la gente y ver cómo reaccionan según avanza la obra”.

Keuchkerian, excampeón de España en la categoría de peso pesado, confiesa que mucho de lo aprendido en el boxeo le ha servido para crecer como actor de teatro: “Cualquier persona que haya peleado y trabaje como artista sabe que hay una relación. Hay un triángulo magnífico entre el boxeo, el teatro y la vida”. Retirado del cuadrilátero desde 2004, Keuchkerian ha encontrado en su faceta artística lo que necesitaba: “En el escenario estoy mucho más cómodo de lo que nunca he estado en el ring”.

Un obús en el corazón se representará en el Teatro de las esquinas el 4 y el 5 de junio, a partir de las 19.30 horas. Las entradas para la función oscilan entre los 18 y los 22 euros, disponibles en taquilla y en la web del teatro.