Si el 2020 fue, por razones obvias, un año nefasto para los festivales en Aragón, el coronavirus también se ha llevado por delante en este 2021 las grandes citas como Pirineos Sur, Vive Latino y Monegros Desert Festival por los altos costes de producción que hacen inviable la adaptación a los aforos permitidos. Sin embargo, hay citas que sí se celebrarán y que se han podido reinventar con su formato a lo que la situación exige. A continuación, las citas más relevantes.

CASTILLO DE AÍNSA

Teatro y los conciertos de Zenet y Valdés

Ya salvó su edición del 2020 a pesar de la pandemia y, este año, del 26 de junio al 25 de julio, Aínsa volverá a celebrar su festival incluye música, teatro y otras actividades culturales, como títeres, encuentros, talleres, poesía y cine. Zenet actuará el 2 de julio y Chucho Valdés al día siguiente en las dos grandes citas musicales.

FESTIVAL DE PANTICOSA

Música clásica mirando a la literatura

Del 17 al 24 de julio, el Festival Internacional de Panticosa Tocando el Cielo dará comienzo a su novena edición cargado de novedades, con una programación musical de gran nivel y rindiendo homenaje a otro de los grandes pilares de la creación artística: la literatura. La cita acogerá diez conciertos que incluirán una interpretación de El Aleph, de Borges.

SONNA HUESCA

35 actuaciones en espacios naturales

La Diputación Provincial de Huesca se inventó el festival Sonna Huesca el año pasado para combinar la naturaleza y la música y, tras su éxito, regresa este 2021 con 35 actuaciones de música y teatro en espacios singulares al aire libre en las diez comarcas altoaragonesas. El festival contará con la participación de reconocidos artistas como Rozalén, Amaral, Marlango, Manel y la Fura Dels Baus, entre otros, e incluirá un homenaje póstumo a Pau Donés. Se celebrará del 22 de julio al 19 de septiembre.

EL BOSQUE SONORO

Artistas de primer nivel visitan Mozota

Iván Ferreiro, Novedades Carminha, Iseo, Irregular Roots y Mediapunta, Viva Suecia, La pegatina, Samba da praça, La habitación roja y Niños mutantes conforman el cartel de El bosque sonoro, un ciclo que se celebrará en la pequeña localidad de Mozota del 1 al 4 de julio con el componente extra del cuidado al medio ambiente y su apuesta por la sostenibilidad.

ARAGÓN SONORO

Un anfiteatro al aire libre en Alcañiz

El anfiteatro Pui Pinos de Alcañiz acoge la tercera edición de este festival del 29 al 31 de julio que contará con La Guardia, Alice Wonder, Nil Moliner, Lady Banana, In materia, The blue cabin y Pared con pared.

CULTURA AL RASO

Escenarios en la calle durante todo el verano

Zaragoza ha decidido apostar este año por una programación veraniega que incluye desde actuaciones circenses hasta conciertos pasando por diferentes disciplinas callejeras en escenarios repartidos por toda la capital aragonesa.

BENÁS FESTIVAL

Ara Malikian y Shinova como puntas de lanza

El 30 y 31 de julio, Benasque acogerá una nueva edición de su festival que regresa tras el parón obligado del año pasado. Este año actuarán Ara Malikian y Elem y Shinova e In materia.