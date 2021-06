Hay quien sostiene que Daddy’s Home (Loma Vista / Music As Usual), el sexto álbum de St. Vincent (Annie Clark, o sea), es la apuesta menos personal de su autora; es decir: la más alejada de lo que se supone es su sonido característico. Puedes ser, pero no sé si eso importa mucho. Lo que cuenta es si estamos ante un disco que alegre, perturbe, incomode, emocione o nos haga felices un rato. Y sí, creo que St. Vincent ha elaborado un artefacto sonoro enjundioso. Por cierto: aunque la cosa se haya vendido como que el disco iba de la salida de su padre de la cárcel tras 10 años de encierro, sólo una canción habla de ese asunto. Dicho esto, anotemos que Daddy’s Home está musicalmente inspirado en el cosmos sonoro de los años 70 (¿en la discografía de papa?), o lo que es lo mismo: en el rhythm & blues, el funk ácido, el glam rock, las baladas rockeras...

La imagen de la portada, una captura que refleja el final de una noche de trasteo, da pistas. Y en la canción Melting of the Sun elabora una letanía con outsiders como Janis Joplin, Marilyn Monroe, Nina Simone... y con valientes como Tori Amos, que hizo pública su violación. Pero se impone una aclaración: St. Vincent no entra en los setenta por el camino del calco sino por el de la reformulación, mirándose en un espejo que devuelve la imagen deformada, mientras entra y sale en el sunto de las identidades.

El grupo sudafricano BLK LJKS (léase black jacks) editó su primer álbum en 2009 y hasta ahora no ha publicado el segundo. Se trata de Abantu / Before Humans (Glitterbeat), del que dice que es una precuela de su disco de debut. Lo de estos caballeros es una oferta poco común: una especie de art rock sobre hombres biónicos, tecnolgías antiguas y textos sagrados, en el que caben desde el afro-futurismo a Sun Ra Arkestra, pasando por lo que podríamos denominar rock chamánico, el hip hop, el blues del desierto, influencias góticas y ecos de Rage Against The Machine y Green Day. Parece un puzzle, sí, pero no descoloca.

Disco de cambios y de búsquedas (decir de madurez es una chuminada), Autobiografía (GASA / Warner) es para muchos el mejor trabajo de Duncan Dhu. Como se recordará (o no), se grabó en Londres tras la marcha del batería del grupo y se publicó en 1989. Produjo Colin Farley, tocaron músicos de The Attractions (el grupo de Elvis Costello) y colaboraron Black y Nick Lowe. Fue doble, arriesgado y diferente. Se reedita ahora, en con el añadido de un tercer CD de maquetas y un libreto en el que Mikel Erentxun y Diego Vasallo hablan de la aventura.

El filósofo, antropólogo y etnomusicólogo norteamericano Alan Lomax (1915-2002) fue un incansable buscador y divulgador de las raíces de las músicas populares del mundo. Sirva de anécdota que en los años 50 del siglo XX estuvo en Aragón realizando grabaciones de campo de joteros y folcloristas varios. Pero hoy nos ocupa su libro La tierra que vio nacer al blues (Libros del Kultrum), un compendio de las crónicas de sus viajes por el delta del Mississipi, en los años 30 y 40, a la búsqueda de los orígenes del blues y más: de los sentimientos y del sufrimiento de quienes dieron vida a esa música. Publicado originalmente en 1993, la traducción española del libro se ha hecho a partir de la reedición americana de 2002. Las narraciones de Lomax, fruto de muchas conversaciones con las gentes del corazón de la América negra, trazan un gran mapa musical, emocional y político de un tiempo y de un país que ha segregado sin compasión a los creadores de su mejor patrimonio cultural. Controvertido y a veces malinterpretado, Lomax hizo un trabajo enorme e imprescindible.

Y otro libro excelente, en el que entran en juego la historia, la música y la literatura de viajes: se trata de Los últimos pianos de Siberia (Seix Barral), de la escritora y periodista Sophy Roberts. Un relato de no ficción que, partiendo de la búsqueda de pianos por la lejana, inmensa y desconocida Siberia, nos muestra un territorio que, más allá de su conocida función como lugar de cárcel y destierro de disidentes (antes y después de la Revolución de Octubre), fue un fértil escenario musical incluso en las circunstancias más adversas. Aquí se habla de pianos que viajaron miles de kilómetros a través del hielo y la nieve, de sus propietarios y de la vida de un país. Hermosa aventura de la Roberts.

¿Qué relaciona una canción de R.E.M con García Márquez? ¿Y una de Leonard Cohen con la guerra del Yom Kippur? ¿Y una de The Beatles con el asesinato de la actriz Sharon Tate? ¿Y una de ABBA con Napoleón? Las respuestas las da el volumen Historias de música y vida (Redbook Ediciones) de Olga Suanya, quien empezó a mostrar este tipo de vínculos en su blog Chelsea Hotel, hoy reconvertido en podcast. Una canción, una historia. Toda un muestrario de música y acontecimientos.

Y aprovechando que a la serbia Marina Abramovic (Belgrado, 1946), reina de la performance, creadora para quien el cuerpo es la materia con la que confeccionar su obras, le han concedido el premio Princesa de Asturias de las Artes, recuperamos ahora Derribando Muros (Malpaso), su libro de memorias editado en 2020. Su infancia traumática, su coraje para salir adelante, sus amores locos y trágicos y, sobre todo, su trayectoria artística transcurren por las páginas de esta mirada al pasado, dedicado sin rencor «a los amigos y a los enemigos». Abramovic es varias mujeres en una. Todas están en estos muros derribados.