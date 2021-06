El próximo 25 de junio más de 400 pantallas estrenarán en el Reino Unido e Irlanda D’Artacán y los tres mosqueperros, la película de Toni García basada en la serie creada por Claudio Biern. Pero es el Festival Internacional de Cine de Huesca quien tiene “el honor de ser el primer sitio del mundo en el que se vea íntegra”, en palabras del creador de la serie homónima, Claudio Biern. Y esto es porque, como ha explicado García, que visitó el certamen en 2019 como jurado y ahí mostró las primeras imágenes del proyecto, “el Festival Internacional de Cine de Huesca nos ha apoyado desde el principio y es más importante que los cineastas apoyemos a los festivales que están todo el año pico y pala, trabajando, que a los que ya lo tienen todo hecho”. Ambos, junto a Paco Sáez, director de storyboard de la película, y Manel Gil-Inglada, compositor de la banda sonora, han acudido hoy a la capital del alto Aragón a presentar la película.

El filme ofrece una versión actualizada de la icónica serie de televisión (vista en más de 300 cadenas de más de cien países) inspirada a su vez en la novela más famosa de Alejandro Dumas. El joven impulsivo e idealista D’Artacán es el protagonista, un can que deja atrás su pueblo natal en la Gascuña para dirigirse a París con un único objetivo: llegar a ser como su padre, un mosqueperro del rey de Francia. En la capital conocerá a sus camaradas mosqueperros: Amis, Pontos y Dogos; y junto a su caballo Rofty y su escudero Pom (un ratón pendenciero y buscavidas), tratarán de combatir los planes del maquiavélico Cardenal Richelieu y sus cómplices. Todo al grito de “Todos para uno y uno para todos”, “uno de los mejores eslogans que existe en el mundo”, según Biern, admirador apasionado de la obra de Dumas.

D’Artacán y los tres mosqueperros llega a las pantallas con el objetivo de tocar al público infantil. “Las series de 26 episodios ya no son rentables”, contó Biern. “Los niños han cambiado y también los padres. Hoy el niño dialoga con 40 pantallas pero está completamente desubicado”. Así que Biern decidió apostar por las películas.

Entre todo el catálogo de series que tiene BRB Internacional, la productora original de Biern dedicada a la televisión (entre las que se incluyen obras como La vuelta al mundo en 80 días o David el Gnomo), escogieron D’Artacán porque era una marca conocida a nivel internacional con gran impacto. “Tienes que competir en el mercado contra productoras muy potentes en inferioridad de condiciones, así que entendimos que escogiendo D’Artacán ya teníamos una ventaja”, ha destacado Biern. “Era una baza segura”, ha comentado García.

Ambos han mencionado que la cantidad de adaptaciones audiovisuales que ha tenido la historia de Alejandro Dumas a lo largo del tiempo jugaba a su favor. No solo confesaron haberse inspirado en la versión de Gene Kelly y Lana Turner para este largometraje, sino que revelaron que la serie sobre los mosqueteros llevada a cabo por la BBC en 2014 contenía tramas y giros de guion que no existían en la novela original, pero sí en la serie de Biern. “Aquí hemos respetado a Dumas y el ADN de la serie, creando un producto familiar con la mejor animación posible. Pero también se le ha añadido un ritmo actual, los personajes femeninos tienen más protagonismo y están más empoderados y los secundarios no son tan planos. A medida que la película avanza y se acelera, todo se vuelve más ambicioso”, ha explicado García.

Con un presupuesto de ocho millones de euros para la producción, y más de 450 profesionales implicados en ella, D’Artacán es también un proyecto empresarial. “Escogimos esta serie para construir en terreno sólido, porque queremos potenciar la animación española”. Ambos han defendido el gran potencial que existe en nuestro país y la cantidad de puestos de trabajo que genera el sector. “Por cada euro invertido en animación, se generan cinco euros para la economía española”, ha revelado García. “Talento hay”, ha destacado Biern, “el problema es que no hemos creado industria, falta músculo financiero para ello. Y eso es lo que estamos intentando nosotros”.

Como en la mente de todos los espectadores, en la de sus creadores también está la importancia que tiene la música en la narración de esta historia. Gil-Inglada, el compositor, ha destacado que la música buscaba potenciar las emociones, darle continuidad narrativa a la historia y reforzar el alma de los personajes. Por supuesto, el tema de los Tres Mosqueperros que toda la audiencia reconocerá se incluye como leit motiv durante todo el metraje. Al margen se desarrollaron también temas específicos para cada uno de los personajes, y se escribió una nueva canción, que interpretan Cristina Ramos y Serafín Zubiri.

Para que D’Artacán estuviese vivo, la música tenía que estar viva. “Y para eso la tienen que interpretar los músicos”, ha exclamado Biern. Gil-Inglada planificó entonces la grabación de la banda sonora, en la que se involucraron la Orquesta Sinfónica de Navarra junto al Orfeón Pamplonés y la Escolanía del Orfeón Pamplonés.

La proyección, que cuenta con el apoyo activo de CADIS Huesca (Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la provincia de Huesca), incluirá audiodescripción para los espectadores que la necesiten. La película tiene previsto su estreno en Francia el próximo 11 de agosto y en las salas españolas el 3 de septiembre, además de tener cerrada ya su distribución en mercados tan destacados como Reino Unido o Estados Unidos.