La música regresa a Alcañiz y lo hace con Aragón Sonoro, un festival que cumple su tercera edición y que este año se celebrará íntegramente en el auditorio Pui Pinos de la localidad turolense. Las entradas individuales para los conciertos del festival han salido este lunes a la venta. Aragón Sonoro ha sido organizado por el Área de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz y la sala El Veintiuno.

Tras un año de parón por la pandemia, la tercera edición de este festival se celebrará los días 29, 30 y 31 de julio, a las 19.00 horas, y al aire libre, en el espacio del Anfiteatro municipal de Pui-Pinos, ubicado bajo el castillo de los Calatravos. Las entradas se venden exclusivamente por internet, en la página principal del Ayuntamiento de Alcañiz. El precio es de diez euros por día y de 22,50 el bono para los tres días, informó el consistorio alcañizano en una nota de prensa.

El programa de conciertos se inicia el jueves 29 de julio y contará con La Guardia y Alice Wonder (alias de la madrileño-alicantina Alicia Climent). Le seguirán, el viernes 30 de julio, Lady Banana, el primer ganador del concurso de bandas aragonesas Aragón Sonoro que se convocó el pasado año en sustitución del festival, The Blue Cabin, e In Materia.

El Aragón Sonoro 2021 lo cerrará el concierto, del sábado 31 de julio, de Nil Moliner y los segundos ganadores del concurso de 2020, Pared con Pared.

En las anteriores ediciones del certamen las actuaciones se repartieron en varios escenarios. En 2020 hubo festival virtual con un concurso de bandas en el que The blue cabin (con presencia femenina también) y Pared con pared dejaron buena impresión y estarán este año en Pui PinoS.