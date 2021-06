El premio Criticón ya está en manos de Jordi Sierra i Fabra. El autor catalán fue el vencedor de la primera edición de este galardón, que cuenta con un jurado muy especial: los estudiantes de varios colegios e institutos de Zaragoza, presentes este martes en la entrega del premio, en la sala Luis Galve del Auditorio. David Lozano, gerente de Zaragoza Cultural, fue el maestro de ceremonias del acto, que ha contado con la presencia de la vicealcaldesa y concejal de Cultura, Sara Fernández, y de la artista Gema Rupérez, diseñadora del trofeo.

La novela elegida por el jurado fue Las palabras heridas, que cuenta la historia de un joven censor en un país dictatorial, que gracias a un maestro de universidad comienza a valorar la libertad y los libros. “Cuando me enteré de que habían escogido Las palabras heridas para este proyecto, quise colaborar”, ha comentado Sierra i Fabra. El escritor ha admitido que había escrito el libro “desde las entrañas” y que lo terminó “entre lágrimas”. “Me di cuenta de que era especial y diferente, porque me gritó que estaba más vivo”, ha explicado Sierra i Fabra, admitiendo que ninguna de sus más de 600 novelas le emociona tanto como Las palabras heridas.

El autor le ha recordado a su público que a su edad, la adolescencia, él leía “un libro al día, algo que me salvó la vida”. El amor por la literatura y la pasión por difundirla es una constante en la carrera de Sierra i Fabra, que ha animado a cada uno de los presentes a construir su propia biblioteca: “Yo guardo en mi casa todos los libros que he comprado, porque son mi tesoro. Es muy importante que cada uno tenga su biblioteca personal”. El escritor catalán ha recordado también que, para que la lectura sea popular entre los más jóvenes, deben existir buenos maestros que la inculquen en sus aulas: “Yo nunca tuve a nadie que me dijera qué leer o cómo leer. Es necesario que haya profesores que se preocupen”.

“A veces os obligan a leer pura basura”, ha sentenciado Sierra i Fabra, antes de añadir que, en numerosas ocasiones, en algunos colegios, “se censuran ciertos libros o no se dejan leer algunos temas”. El autor ha instado a sus jóvenes espectadores a contradecir esta tendencia negativa y a seguir leyendo: “Un libro es lo que más os va abrir la mente, el corazón y el alma”. También, a no dejarse imponer ideas o libros por nadie y a aprovechar “la capacidad que tenemos de poder leer, y la vida, que es muy corta”.

La emoción ha invadido el evento en diferentes momentos. Sierra i Fabra ha contado que era la primera vez, tras la pandemia, que se reunía “con la vida y con el público”. Ha recuperado, también, uno de los momentos más emotivos de su vida: “Zaragoza es muy especial para mí porque hace 52 años me enamoré, en esta ciudad, de mi mujer”. El público le ha lanzado algunas cuestiones, que Sierra i Fabra ha respondido con la misma claridad que ha mantenido en su discurso: “Es más importante leer que estudiar. Si lees, absorbes la vida”. El escritor catalán ha terminado sus intervenciones animando a cualquier artista a combatir la censura –“la autocensura es el fin de los artistas”- y ha rescatado, una vez más, el papel de los docentes: “Hay maestros valientes que quieren que sus alumnos piensen; pero basta un padre loco para que lo echen”.

Con la entrega del premio concluye la primera edición del premio Criticón. Alumnos, profesores y personalidades políticos comentaron el deseo de continuar con el proyecto, aumentando la colaboración y el número de alumnos y colegios participantes