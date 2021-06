El universo literario de Manuel Vilas sobrevoló ayer el Festival Internacional de Cine de Huesca. El certamen acogió el estreno mundial de Vilas y sus dobles, el documental realizado por Germán Roda que recorre la vida y la obra del escritor barbastrense. El propio Vilas acudió en la noche de ayer al estreno en el Teatro Olimpia y a la rueda de prensa celebrada por la mañana, en la que reconoció que sintió «alegría y miedo» cuando Roda le propuso protagonizar un documental en torno a sí mismo en el que dialoga con los actores José Sacristán y Pepe Viyuela sobre la literatura, el cine, la familia, la muerte o el amor.

«Uno no está acostumbrado a que quieran hacer un documental sobre él, pero al encontrarnos por primera vez vimos que teníamos mucha complicidad, que había amigos comunes y amistad», destacó el escritor, cuya obra Ordesa fue el detonante del interés del realizador por hacer la película. Las casualidades se conjugaron para que este libro llegara a las manos de Germán Roda a través de las manos del actor Pepe Viyuela, con él que acababa de rodar el documental Marcelino, el mejor payaso del mundo, un filme que precisamente inauguró la pasada edición del Festival de Huesca.

Viyuela le comentó al realizador que José Sacristán le había recomendado el libro y que su lectura le había emocionado hasta el punto de conmoverle. Tras la lectura de Ordesa, Roda tomó la decisión de «hacer algo», aunque el formato de documental no lo tuvo claro en un principio. «Le di muchas vueltas, y al principio iba a ser una historia de viajes en el tiempo en la que Manuel Vilas estaba muerto y una chica quería hacer una tesis sobre él», explicó ayer en la rueda de prensa el realizador, que al final optó por ese diálogo a tres filmado.

«Quise que fuese emocionante, como la emoción que me había provocado a mí Ordesa, pero no es un documental solo sobre ese libro, sino sobre su vida y su obra», añadió el cineasta formado en Aragón, para quien su «mayor miedo era averiguar cómo me colocaba a ese nivel literario, pero ese conflicto también me dio ganas de enfrentarme a este reto».

Vilas, tras escuchar a Roda afirmar que todos los participantes tuvieron «claro» desde un principio de no hacer el «típico y tópico» documental biográfico, reconoció ser un «fan» del trabajo de Germán y Patricia Roda desde que vio el filme sobre el payaso Marcelino.

De hecho, Vilas subrayó que esa película le pareció «uno de los documentales más poderosos del documentalismo español». «En él hay una profundidad tremenda sobre qué es la cultura española; es decir, cuenta que para que un artista nacido en Jaca llegase a triunfar internacionalmente, tenía que renunciar primero a su origen».

Vilas y sus dobles, rodada en diferentes localizaciones de Huesca, Zaragoza y Madrid, acaparó ayer todo el protagonismo en el ecuador de la 49 edición del certamen oscense. En el documental, además de Vilas y Roda, José Sacristán, Pepe Viyuela y la actriz de Estadilla Itziar Miranda reviven los momentos más importantes de sus vidas y reflexionan sobre la literatura, las películas, la familia, la muerte, el arte y el amor, en una narración que tiene al Parque Nacional de Ordesa como otro de sus grandes protagonistas.

Rubén Moreno, director del certamen oscense, recordó cómo José Sacristán, a su paso por Huesca antes de la crisis sanitaria, coincidió con él y le comentó: «Me he hecho muy amigo de Manuel Vilas. Me gusta mucho, se lo voy a recomendar a todo el mundo». «Es que Sacristán es la voz de todo un país. Lo que él dice, con esa voz, se convierte en ley», dijo Vilas entre risas. Moreno reconoció que Vilas «es uno de nuestros escritores favoritos» y agradeció al equipo de Vilas y sus dobles que apostasen por Huesca para el estreno mundial.

Por su parte, la productora del documental, Patricia Roda, recordó que el año pasado no pudieron viajar al Festival de Huesca debido a la pandemia, por lo que reconoció que «este es un día muy especial para nosotros». Roda aprovechó la rueda de prensa para recordar a Jaime Fontán, jefe de producción de Aragón TV fallecido hace poco más de una semana. «La película está dedicada a él, a una persona que siempre hizo mucho por el cine y, especialmente, por el cine hecho en Aragón», dijo Roda, que recordó que el filme cuenta además con la participación de Aragón TV.

