Shuarma, el cantante y compositor del grupo Elefantes, ha suspendido el concierto que iba a ofrecer este viernes 18 de junio en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. La devolución de entradas será automática en las compradas en la web IberCaja, y en las entradas adquiridas en taquillas, se realizará la devolución en las mismas.

El propio artista ha colgado el siguiente comunicado en la web del auditorio explicando las razones de la suspensión:

"Amigas y amigos de Zaragoza, lamento comunicaros que voy a suspender el concierto del próximo 18 de junio en el Auditorio. En este momento incierto se suspenden muchos conciertos debido al covid pero no es este el caso. Suspendo esta actuación por agotamiento. Llevo unos meses sin parar, se me han acumulado demasiados proyectos como el musical 'Antoine', mi disco en solitario 'Trazos', 'Shuarma canta a Bowie' y otros que aun no puedo comentar y la verdad es que no tengo ni un minuto y me esta pasando factura. Creo que es mejor parar a tiempo que lamentar después algo mas serio. Amo a Zaragoza y a su gente y siempre me habéis tratado con mucho amor, no tomo esta decisión con agrado. Me habéis visto hace muy poquito con lo de Bowie y con el musical, pero me equivoqué al sumar esta fecha, pensé que podría asumirlo y no es así. Voy a tomarme unos días y en breve vuelvo a la carga. Disculpad las molestias".

Shuarma, voz y líder de Elefantes, llegaba a Zaragoza para presentar su nuevo trabajo discográfico en solitario ‘Trazos’, con un directo íntimo y envolvente donde la conexión entre artista y público está asegurada. Su cuarto disco como solista cuenta con grandes colaboraciones como la de Iván Ferreiro, que participa en el tema ‘Quiero’.