Destornilladores, sierras, taladros y guitarras –sí, guitarras– atiborran las paredes. El local huele a madera y suena a madera. Al fondo, un escenario presidido por Wagner y Beethoven observa todo lo que sucede. Los alumnos vuelan en busca de herramientas con las que avanzar en sus trabajos y su director, Javier Martínez, desde el centro, organiza la clase. Así es, y así funciona, la Escuela de Violeros de Zaragoza.

La enseñanza se imparte en este local desde hace poco más de un mes. Se trasladaron desde el Actur hasta la calle Martín y Gamboa en busca de un lugar más espacioso. El espacio es la sala de la antigua Asociación de Amigos del Arte, que desapareció a comienzos de este 2021. Un clásico de la cultura zaragozana sustituido por una escuela que recupera lo más clásico de la música tradicional aragonesa. Arte, cultura e historia siguen en el mismo lugar.

La Escuela de Violería comenzó su actividad hace siete años, con el propósito de mantener viva la elaboración de instrumentos musicales de madera y cuerda. Con numerosos alumnos, algunos apuntados desde el inicio de la actividad educativa en 2014, la escuela trabaja por difundir este artesanal oficio y por divulgar la importancia histórica de la ciudad en el sector. «Zaragoza fue, en los siglos XV y XVI, la mayor potencia mundial en la producción de instrumentos musicales», ha explicado Martínez. «No somos conscientes de la importancia de nuestra ciudad en el desarrollo de la cultura occidental», ha recordado el director.

Esa unión entre música, trabajo manual e historia es lo que atrae a muchos de los alumnos de la escuela. «Siempre me ha interesado este mundo, pero cuando quise empezar no existía», ha explicado Javier Sahuquillo, que encontró la escuela zaragozana por internet y acaba de completar su segundo curso. Belén Gonzalvo la descubrió a través de un amigo y no dudó en apuntarse: «Yo toco el violonchelo y quería saber cómo se construían los instrumentos». «En cuanto empecé a trabajar con la madera me enganché», ha contado Gonzalvo, que asegura su vuelta en septiembre con el nuevo curso.

La Escuela de Violeros trabaja para que su labor sea reconocida. «No podemos dar todavía un título o un certificado a los alumnos», ha lamentado Martínez. Esta falta de reconocimiento es lo que echa para atrás a algunos alumnos. No es el caso de Tom Wybouw, belga, que completó sus estudios en Gante y «al hablar con Javier, decidí venir». Una situación similar a la de Stefano Ceri, que dejó Italia para estudiar en Zaragoza: «Encontré la escuela y espero repetir».

A la labor didáctica de la escuela se le suman la ayuda a personas en riesgos de exclusión social, el programa Delyramus, que investiga la música antigua en Europa; y la colaboración con la real Academia de la Historia, para la recuperación de los instrumentos aragoneses. Todo por la música.